CanadaHàng chục nghìn người tuần hành ngày 1/5 tại sân vận động Olympic, Montreal để phản đối hạn chế do chính quyền áp đặt nhằm ngăn Covid-19.

Những người biểu tình, hầu hết không đeo khẩu trang và phớt lờ quy tắc giãn cách xã hội, thổi kèn, cầm bóng bay và những biểu ngữ phản đối các biện pháp phòng dịch. Họ cho rằng những hạn chế do chính quyền Quebec áp đặt là "vô lý".

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối hạn chế phòng dịch Người biểu tình tụ tập ở Montreal ngày 1/5. Video: AFP.

Họ phản đối quy định đeo khẩu trang bắt buộc khi tụ tập ngoài trời và lệnh giới nghiêm cấp tỉnh được áp dụng vào đầu tháng một. Cảnh sát từ chối ước tính đám đông, nhưng truyền thông Canada đưa tin khoảng 30.000 người tham gia tuần hành, khiến đây là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại các hạn chế phòng dịch ở Quebec trong những tháng gần đây.

Do tốc độ lây nhiễm đang chậm lại, chính quyền Quebec quy định từ 3/5, thời gian bắt đầu giới nghiêm ở Montreal sẽ được lùi từ 20h xuống 21h30. Tuy nhiên, người biểu tình vẫn chưa hài lòng với cách nới lỏng này. "Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu cầu chấm dứt các biện pháp y tế", Daniel Pilon, người tổ chức tuần hành, nói.

"Hệ quả do các biện pháp y tế gây ra còn lớn hơn nhiều so với hệ quả do Covid-19 gây ra", ông nói thêm, đồng thời cho biết số vụ tự tử và phá sản đã gia tăng.

Người biểu tình giơ biểu ngữ yêu cầu gỡ hạn chế tại Montreal ngày 1/5. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi cuộc biểu tình là "rất đáng thất vọng". "Điều trớ trêu là bằng cách tụ tập, mọi người đang đặt nhau vào nguy cơ lây nhiễm nCoV và kéo dài thời gian chúng ta phải đối mặt với các biện pháp hạn chế và y tế công cộng", ông nói.

Sân vận động Olympic của Montreal là một trong những địa điểm tiêm chủng lớn nhất ở Canada. Nó phải đóng cửa vào ngày 1/5 do cuộc biểu tình. Canada ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm và 24.200 trường hợp tử vong, hơn một nửa trong số đó ở Ontario và Quebec.

Phương Vũ (Theo AFP)