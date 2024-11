Hàng chục nghìn lượt thanh toán COD BEST không tiền mặt mỗi tháng

Hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt của BEST Express được người dùng hưởng ứng với gần 50.000 giao dịch trong tháng 10.

Với mong muốn đưa thanh toán không tiền mặt trở nên phổ biến trong các giao dịch chuyển phát nhanh, đồng thời góp phần hỗ trợ ngành logistics ứng dụng những cách thức quản lý dòng tiền an toàn và hiệu quả hơn, thời gian qua BEST Express tích cực hợp tác với các đối tác để triển khai thanh toán điện tử cho đơn thu hộ COD.

Thanh toán không tiền mặt mang lại sự thuận tiện cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Ảnh: BEST Express

Gần nhất, ngày 8/10, đơn vị đã kết hợp với nền tảng Zalopay để triển khai hình thức thanh toán bằng mã QR đa năng cho khách hàng thanh toán phí thu hộ COD.

Sau khi tích hợp thêm hình thức thanh toán này, hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt của BEST Express có 4 hình thức thanh toán gồm thanh toán qua VNPAY-QR, Techcombank Dynamic QR, OCB VietQR và mã QR Đa Năng Zalopay.

Việc thanh toán phí COD bằng hình thức quét mã QR thông qua các ứng dụng thanh toán điện tử và ứng dụng ngân hàng đang dần được khách hàng sử dụng dịch vụ và đội ngũ nhân viên giao hàng BEST Express đón nhận và hưởng ứng với hàng chục nghìn giao dịch thành công mỗi tháng.

Chỉ riêng tháng 10, đơn vị ghi nhận gần 50.000 lượt thanh toán COD không tiền mặt bằng hình thức quét mã QR qua cả 4 kênh thanh toán trực tuyến mà đơn vị đang tích hợp.

Theo đại diện đơn vị, tỷ lệ thanh toán COD bằng hình thức quét mã QR tăng đều 20 - 30% qua mỗi tuần. Mức tăng trưởng này cho thấy hình thức thanh toán trực tuyến đang được khách hàng đón nhận tích cực.

Thanh toán COD không tiền mặt giúp rút ngắn thời gian đối soát và chuyển tiền về cho shop online. Ảnh: BEST Express

Thanh toán không tiền mặt giúp người dùng rút ngắn thời gian giao dịch, tăng cường an ninh khi mỗi QR động được gắn với từng mã vận đơn và số tiền COD cụ thể, nhờ đó hạn chế tình trạng khách thanh toán nhầm đồng thời giúp shipper giảm nỗi lo phải mang theo lượng tiền mặt lớn khi di chuyển.

Trước đây, lượng tiền mặt thanh toán COD trong ngày được các bưu cục BEST Express thu giữ và kiểm đếm sau đó vào cuối ngày sẽ mang ra các phòng giao dịch ngân hàng để nộp vào tài khoản của đơn vị. Do đó qua ngày hôm sau, đơn vị mới nhận được khoản tiền COD đã thu hôm trước. Như vậy riêng thời gian thu hộ và chuyển tiền về đến tài khoản BEST đã mất gần hai ngày.

Hiện nay, với hình thức giao hàng không tiền mặt, khi nhận hàng người nhận có thể quét mã QR để thanh toán COD qua cổng thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản trực tiếp bằng liên kết liên ngân hàng, khi người dùng xác nhận thực hiện giao dịch, khoản tiền thanh toán được ghi có ngay vào tài khoản BEST.

Tổng thời gian thực hiện từ khi thu hộ đến khi tiền vào tài khoản BEST rút xuống được tính bằng phút. Ngay trong ngày, bộ phận tài chính - kế toán của BEST sẽ thống kê lượng tiền vào tài khoản, đối soát chi tiết với lượng đơn COD đã giao hàng thành để lên kế hoạch chuyển tiền về cho shop. Nhờ triển khai hình thức thanh toán COD không tiền mặt, thời gian chuyển hoàn COD cho shop được rút ngắn 2-3 ngày so với trước đây.

Nhiều khách hàng lựa chọn thanh toán không tiền mặt khi nhận đơn COD. Ảnh: BEST Express

Với những khách hàng không thể thanh toán trực tuyến, đội ngũ shipper sẽ thu tiền mặt và cuối mỗi ca giao hàng sẽ đến các điểm giao dịch tiền mặt của đối tác Viettel để nộp về cho BEST. Để việc nộp COD về tài khoản đơn vị có thể tiến hành liền mạch 24/7 kể cả ngày lễ, BEST Express vừa hợp tác với thêm đối tác mới để triển khai hình thức nộp tiền thu hộ tại điểm giao dịch của đối tác, với mạng lưới các điểm giao dịch phủ sóng toàn quốc và làm việc thông ngày nghỉ, nhờ đó, khoản tiền thu hộ được xử lý nhanh chóng.

Ông Eric Liang, Phó tổng giám đốc BEST Global, Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam chia sẻ, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, những năm gần đây logistics là một trong những ngành được chú trọng đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán phổ biến, đòi hỏi các công ty logistics phải xử lý thủ công quá trình thu tiền.

"BEST Express luôn lấy công nghệ làm nền tảng hoạt động, thị trường Việt Nam lại đang ở trong thời kỳ số hóa. Trong bối cảnh đó, thanh toán không tiền mặt là giải pháp hiệu quả cho phương thức thanh toán chặng cuối, mang đến sự tiện lợi và an toàn cho người bán, shipper và người mua hàng trong thời đại số", ông Eric Liang nhấn mạnh.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan