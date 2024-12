Hàng chục nghìn khán giả Hà Nội 'cháy' cùng concert Anh trai say hi

Hà NộiHàng chục nghìn khán giả hát, cổ vũ Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD diễn loạt hit trong concert "Anh trai say hi" tại Sân vận động Mỹ Đình, tối 7/12.

Khán giả xem show trải dài nhiều độ tuổi, chủ yếu là thế hệ 9x và gen Z, những người ủng hộ chương trình trong nhiều tháng qua. Họ trang điểm, mặc đẹp, có mặt từ sớm. Khu vực fanzone đứng gần sân khấu là nơi cuồng nhiệt nhất. Người xem giữ nhiệt huyết từ đầu đến cuối chương trình, liên tục hò reo, hát theo từng ca khúc. Trên khán đài, fan cũng hòa chung không khí mỗi lần dàn "anh trai" xuất hiện.

Trước đó, nhiều người xếp hàng trong 10 tiếng để có vị trí gần các ca sĩ. Họ tụ tập nghe nhạc, tham gia các hoạt động như trao đổi poster, card của thần tượng, tận hưởng không khí náo nhiệt.

30 nghệ sĩ nỗ lực mang đến nhiều tiết mục lôi cuốn. Họ làm mới, phối khí lại nhiều tiết mục so với bản gốc và hai concert ở TP HCM. Bài Ngáo ngơ (hát chung khách mời Orange) có thêm lời tiếng Anh. Với bài Catch Me If You Can, Phạm Đình Thái Ngân chơi guitar điện, hát phong cách khác trong phần mở đầu. Một số bài như Làn ưu tiên, Don't Care, lần đầu được diễn live trên sân khấu.

Mỗi lần bước ra, Hiếu Thứ Hai, Pháp Kiều, Dương Domic, Quang Hùng MasterD khiến khán giả vỡ òa trong những tiếng reo hò. Họ làm chủ sân khấu, thể hiện vũ đạo bắt mắt. Một số tiết mục có ý tưởng hài hước, mới lạ. Cuối bài Ngáo ngơ, các ca sĩ và khách mời Orange lột phần trang phục bên ngoài, lộ ra bộ quần áo phong cách siêu nhân. Bên cạnh âm nhạc, dàn nghệ sĩ khiến khán giả thích thú qua các phần giao lưu. Họ tương tác, trêu đùa nhau, làm điệu bộ dễ thương chọc cười khán giả.

Trở lại sau khi vắng mặt ở concert TP HCM vì gây tranh cãi về phát ngôn, Negav xúc động, rớm nước mắt. Anh nói cảm ơn ban tổ chức đã cho mình cơ hội sửa sai. Rapper thuộc nhóm nghệ sĩ được hâm mộ nhất chương trình, liên tục được khán giả cổ vũ mỗi lần bước ra sân khấu.

Chương trình ghi điểm ở phần âm thanh, ánh sáng, dàn dựng. Êkíp đầu tư nhiều đạo cụ lớn như xe mô hình, mô tô, lên sân khấu. Các màn pháo giấy, khói sáng trong nhiều tiết mục tạo hiệu ứng đẹp mắt. Ban tổ chức chịu chi khi bắn pháo hoa trong khoảng năm phút ở đầu và cuối chương trình. Sân khấu thiết kế hình chữ T, giúp nghệ sĩ di chuyển, tương tác với khán giả. Êkíp trang bị một màn hình LED lớn, hai màn phụ với độ phân giải cao, giúp khán giả toàn bộ sân vận động theo dõi chương trình.

Đa số khán giả hài lòng khi theo dõi concert. Ngân Khánh, 17 tuổi, đi từ Thái Bình đến Hà Nội xem show. Cô ở nhờ nhà bạn, có mặt sớm để cổ vũ thần tượng. Ngân Khánh nói: "Dàn anh trai đều hát hay, nhảy đẹp và đồng đều. Dù ngồi ở hàng ghế xa, tôi vẫn hạnh phúc vì được hòa vào không khí của chương trình".

Phương Anh, 30 tuổi, Hà Nội, gửi hai con nhờ họ hàng trông để dành thời gian đến sân vận động từ sớm. Cô cho biết tiếc nuối khi nghe ca khúc cuối, Say Hi Never Say Goodbye, bởi muốn chương trình kéo dài thêm. Cô cùng bạn bè mua vé hạng cao nhất, ngồi gần sân khấu. Phương Anh được phục vụ đồ ăn nhẹ gồm mỳ tôm, bánh cuốn, hoa quả, nước. Cô nói không quá bận tâm chuyện ăn uống bởi chủ yếu dành thời gian nghe nhạc, cổ vũ thần tượng. Các nghệ sĩ sẽ diễn thêm một đêm vào ngày 9/12 ở Mỹ Đình.

Tuy nhiên, chương trình vẫn gây tranh cãi ở khâu tổ chức. Đầu buổi diễn, một khán giả cầm micro, yêu cầu ban tổ chức hỗ trợ người bị ngất. Ở khu vực khán đài, nhiều người tìm chỗ khó khăn, không được ngồi đúng số ghế.

Con số khán giả mà MC công bố cũng bị nhiều người "mổ xẻ". Mở đầu, MC Đức Bảo và Trấn Thành thông báo sự kiện là "concert lớn nhất trong lịch sử âm nhạc nước nhà". Đức Bảo cho biết chương trình có 50.000 khán giả trong khi Trấn Thành không công bố con số cụ thể. Xuyên suốt chương trình, anh nhiều lần nhắc đêm nhạc hút "vài vạn người". Họ đăng hình so sánh quang cảnh Sân vận động Mỹ Đình và một số concert có 50.000 người của BTS, Seventeen. Trước đó, ban tổ chức cũng gây tranh cãi khi công bố có 78.000 người tham gia hai đêm concert ở TP HCM.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok.

