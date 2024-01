Hàng chục nghìn khán giả dự đại nhạc hội của VietinBank

TP HCMGần 25.000 khán giả góp mặt trong concert "Sống một đời có 'lãi'" vào ngày 20/1, tại Trung tâm Huấn luyện và Thể dục thể thao TP HCM.

Concert là hoạt động nằm trong chiến dịch "Sống một đời có 'lãi'", được tổ chức với mong muốn truyền tải những thông điệp, giá trị sống ý nghĩa tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Chương trình gồm hai phần Sunset show và Main show được trình diễn liên tục từ 16h30 đến hơn 23h.

Dù 16h30, ngày 20/1, chương trình mới bắt đầu nhưng trước đó 5 ngày, hàng nghìn khán giả đã đến địa điểm tổ chức để đổi vòng tay và check-in vào sân sớm. Vào ngày diễn ra sự kiện, bên trong khuôn viên, khán giả được tham gia trải nghiệm các sản phẩm số của VietinBank như: dịch vụ Facepay (thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt); mở tài khoản và thẻ Eliv3 qua hình thức eKYC; tham gia các minigame và nhận quà tặng từ VietinBank.

Bên cạnh đó, khán giả còn được sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; hay trải nghiệm công nghệ camera 360 hiện đại, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm theo phong cách riêng tại các quầy dịch vụ của sự kiện.

Khán giả check-in vào sân từ đầu giờ chiều 20/1 và trải nghiệm các sản phẩm số tại gian hàng của VietinBank. Ảnh: VietinBank

Để làm nóng bầu không khí, Sunset show bắt đầu từ 16h30 với phần trình diễn từ các nghệ sĩ trẻ cá tính trong giới Indie gồm The Flob, Pay, Wean Le, Phùng Khánh Linh, Minh... lan tỏa sự nhiệt huyết đến hàng nghìn người hâm mộ tại sân vận động Phú Thọ

Tiếp đến phần Main show, khán giả có cơ hội thưởng thức màn trình diễn của dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như: Đen Vâu, Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, JustaTee, Phương Ly, Wren Evans cùng các nghệ sĩ trẻ cá tính trong giới Indie gồm The FLOB, PAY, WEAN LE, Phùng Khánh Linh, MINH.

Chương trình được mở màn bằng tiết mục múa đương đại góp phần giải nghĩa thông điệp "Sống một đời có 'lãi'". Tiết mục đặc biệt này đưa người xem đi qua từng hành trình sống của một đời người qua màn biểu diễn của các vũ công và hình ảnh sống động.

Tiếp đến là các chương Sống trẻ, Sống nhiệt, Sống thấu và Sống tỏa được thể hiện rõ nét qua lời kể bằng âm nhạc của các nghệ sĩ. "Sống" và "lãi" được khắc họa dưới những góc nhìn khác nhau nhưng luôn song hành xuyên suốt qua từng giai đoạn.

Đại diện cho ý nghĩa về Sống trẻ là hai gương mặt nghệ sĩ Wren Evans và Tóc Tiên. Giai điệu "bắt tai" đến từ các ca khúc như: Call me; Thích em hơi nhiều; Ngày mai; 906090; CATENA... đã "đốt cháy" sân khấu, lan tỏa sức sống mạnh mẽ tới hàng nghìn người hâm mộ; minh chứng cho sự tươi trẻ không chỉ là ở tuổi tác mà còn ở tâm hồn tràn đầy năng lượng.

Ca sĩ Tóc Tiên xuất hiện ở phần đầu của Main show và nhận được sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Ảnh: VietinBank

"Sống nhiệt" được thể hiện bởi màn trình diễn của ca sĩ Phương Ly và JustaTee với với các ca khúc Mặt trời của em; Missing you; Anh là ngoại lệ của em cùng hàng loạt liên khúc được phối lại hoàn toàn mới: 2AM - Bâng khuâng - Crying over you; Dân chơi xóm - Forever Alone - EZ Papa - Tây - Lai Pro.

Tiếp đến là sự xuất hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn với thông điệp "Sống thấu" qua các khúc Tìm lại; Tháng mấy em nhớ anh; Người tình mùa đông; liên khúc Có chàng trai viết lên cây - Từ đó - Xuân thì... Nam ca sĩ không chỉ sở hữu giọng hát cuốn hút mà còn có trái tim nhân hậu, ấm áp khi thường âm thầm tham gia các chương trình thiện nguyện. Với VietinBank, "sống thấu" là sự thấu hiểu, luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm tốt nhất, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu và mong muốn của mọi khách hàng.

Cuối cùng, đại diện cho Sống tỏa - ý nghĩa cao đẹp nhất mà VietinBank hướng tới là sự xuất hiện của Đen Vâu, nghệ sĩ đồng hành cùng ngân hàng trong chiến dịch "Sống một đời có lãi". Gần 25.000 khán giả cùng hòa giọng với những giai điệu mộc mạc, chân thành và sâu sắc của Đen trong các ca khúc Mang tiền về cho mẹ, Nấu ăn cho em, Đi theo bóng mặt trời, Sống một đời có "lãi", Đưa nhau đi trốn, Hai triệu năm, Đi về nhà. Màn trình diễn kéo dài hơn 45 phút là món quà tri ân VietinBank và nam rapper gửi tặng đến các khán giả, các khách hàng đã cùng đồng hành trên suốt hành trình "Sống một đời có 'lãi'".

Một điểm ấn tượng mà concert mang đến cho khán giả là việc xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam cho hạng mục "Chương trình ca nhạc có diện tích màn led lớn nhất Việt Nam" với 1.458 m2 LED được sử dụng. Việc ứng dụng các công nghệ trình chiếu visual kết hợp âm thanh, ánh sáng giúp khán giả ở mọi khu vực đều có thể thưởng thức và "quẩy" cùng các nghệ sĩ.

Toàn cảnh concert "Sống một đời có 'lãi'". Ảnh: VietinBank

Tại concert, đại diện lãnh đạo VietinBank chia sẻ với khán giả về ý nghĩa thông điệp mà chương trình mang đến. Theo đó, năm 2023, VietinBank ra mắt chiến dịch "Sống một đời có 'lãi'". Từ "lãi" ở không chỉ là tiền tài vật chất mà còn là những giá trị tinh thần, giây phút thăng hoa với nghệ thuật.

"Chúng ta sẽ cảm thấy thật sự có 'lãi' khi làm được những việc có ý nghĩa trong cuộc sống. Với tinh thần lãi đó, từ khi ra mắt chiến dịch, VietinBank đã đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội gần 300 tỷ đồng", vị đại diện nói.

Khép lại đại nhạc hội, ca khúc Sống một đời có "lãi" do Đen Vâu thể hiện lần đầu được ra mắt công chúng. Đây không chỉ là sứ mệnh của riêng VietinBank mà còn là mối nhân duyên đẹp đẽ giữa ngân hàng và nghệ sĩ Đen Vâu. Trên hành trình đó, VietinBank có sự đồng hành của nghệ sĩ đã chinh phục hàng triệu trái tim Việt Nam, thúc đẩy sứ mệnh lan tỏa giá trị "lãi" nhân văn tích cực trong cộng đồng.

VietinBank cùng rapper Đen Vâu trao quà tặng trị giá hơn 2 tỷ đồng đến 2 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng với mục tiêu góp sức, chung tay chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VietinBank

Với sự đồng hành của Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) và đơn vị tổ chức Công ty TNHH Zeit Media, concert "Sống một đời có 'lãi'" mang đến cho khán giả không chỉ những màn trình diễn đẳng cấp mà còn góp phần truyền tải những thông điệp sống ý nghĩa đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là lời cam kết của VietinBank về nỗ lực phục vụ và đem tới cho khách hàng những giải pháp tài chính hiệu quả nhất nhằm hiện thực hóa "Khát vọng tầm cao mới" cùng người dân Việt Nam.

Song hành trong suốt chiến dịch là sản phẩm thẻ kép tín dụng và ghi nợ quốc tế VietinBank Eliv3. Với chính sách hoàn tiền 10% khi chi tiêu trong các lĩnh vực giải trí, du lịch, y tế, giáo dục; hệ sinh thái với hàng nghìn điểm ưu đãi lên đến 50%++ và đặc quyền tham gia các show âm nhạc đẳng cấp: "Show của Đen" tại Hà Nội, "Đại nhạc hội 8Wonder" tại Nha Trang, Concert "Sống một đời có 'lãi'" tại TP HCM, thẻ Eliv3 đã đồng hành và mang lại những giá trị đến khách hàng.

Khách hàng có thể mở thẻ Eliv3 100% online ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile hoặc liên hệ các quầy giao dịch gần nhất của VietinBank.

Như Ý