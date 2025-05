Hà NộiHàng chục nghìn fan dầm mưa hơn hai tiếng, cổ vũ các ca sĩ trong concert "Anh trai say hi" tại Sân vận động Mỹ Đình, tối 10/5.

Khoảng 20h, sau một tiếng chương trình bắt đầu, trời đổ mưa lớn khi các "anh trai" biểu diễn bài Ngáo ngơ. Đến tiết mục I'm Thinking About You, nhiều khán giả lo lắng khi thấy êkíp lái môtô - phụ họa cho phần biểu diễn - trên sân khấu đọng nước. Lúc này, MC Trấn Thành trấn an người hâm mộ ổn định vị trí. Các nhân viên ban tổ chức phát áo che cho khán giả.

Hàng chục nghìn khán giả đội mưa cổ vũ dàn 'Anh trai say hi' Khán giả cổ vũ "Anh trai say hi" dưới mưa. Video: Ban tổ chức cung cấp

Khu vực fanzone gần sân khấu không có mái che như các khu vực khác, nhưng hàng nghìn người xem gần như không rời đi, đứng tận hưởng chương trình. Mỗi khi các thần tượng thực hiện các động tác vũ đạo khó trên sân khấu trơn trượt, khán giả càng reo hò cổ vũ, tạo không khí phấn khích.

Ở một số tiết mục, dàn ca sĩ giúp ban tổ chức trao áo mưa cho fan. MC và các nghệ sĩ liên tục động viên fan. Họ cho biết cảm động khi chứng kiến tình cảm của người hâm mộ, "cháy" hết mình trong mỗi tiết mục.

Ca sĩ 'Anh trai say hi' biểu diễn 'Catch Me If You Can' dưới trời mưa Các ca sĩ diễn bài "Catch Me If You Can". Video: Hà Thu

Trong thời gian nghỉ giữa các bài hát, ban tổ chức thông báo chương trình vẫn tiếp tục, màn trình diễn tiếp theo được đẩy nhanh tiến độ, lược bỏ phần giao lưu để có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Vì trời mưa lớn, êkíp phải dùng ô che chắn các thiết bị, lội nước trong hậu trường. Tại khán đài, đạo diễn đề nghị khán giả giữ trật tự tại chỗ, tránh di chuyển để đảm bảo an toàn. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, họ nhanh chóng ứng biến với thời tiết xấu. Mưa vẫn nặng hạt cho đến khi chương trình kết thúc lúc gần 23h khiến lối ra sân vận động Mỹ Đình tắc nghẽn.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD dầm mưa biểu diễn. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đêm nhạc là concert thứ sáu và cũng là concert cuối cùng, khép lại Anh trai say hi mùa một. Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều bản hit quen thuộc như Chân thành, Ngáo ngơ, Hào quang. Cách bài trí sân khấu, trang phục, dàn dựng được làm mới. Một số nghệ sĩ khách mời như tlinh, Bảo Anh lần đầu xuất hiện.

Sự kiện diễn ra lúc 19h nhưng từ đầu giờ chiều, fan ồ ạt đổ về sân vận động Mỹ Đình, tham gia các hoạt động như check in đổi vòng tay, xếp hàng chờ vào trong khán đài, chụp ảnh ở photo booth, đổi card thần tượng với nhau. Không chỉ thu hút fan Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nhiều khán giả ở miền Nam ra xem show.

Chương trình Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới của JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, với hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok.

Chuỗi concert tổ chức sau khi chương trình kết thúc, từng tạo hiệu ứng tốt với hút hàng chục nghìn khán giả mỗi show ở TP HCM, Hà Nội. Đầu năm, bộ phim về sự kiện cũng gây chú ý tại các cụm rạp trên cả nước, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Hà Thu