Hàng chục nghìn khán giả chờ xem concert Mỹ Tâm

Nhiều khán giả cho biết là fan lâu năm của ca sĩ, có mặt ở hầu hết các show lớn của Mỹ Tâm.

Trong concert, Mỹ Tâm sẽ biểu diễn hơn 30 ca khúc nổi tiếng gắn với sự nghiệp. Những tháng qua, cô tích cực tập hát, nhảy. Khắc Hưng, Hoài Sa là hai giám đốc âm nhạc. Đen Vâu là một trong những khách mời.