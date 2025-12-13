Hàng chục nghìn khán giả chờ xem concert Mỹ Tâm

Khoảng 17h, fan của ca sĩ tấp nập đổ về sự kiện. Người hâm mộ ''họa mi tóc nâu'' trải dài từ lứa tuổi 7x đến 8x, 9x. Theo ban tổ chức, khoảng 40.000 người tham gia đêm nhạc. Đây là concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm.
Khâu kiểm soát diễn ra nhanh chóng với các khu vực đổi quà, vòng tay được chia theo hạng ghế.
Concert có bảy hạng vé, thấp nhất là 1,5 triệu đồng, cao nhất là 12 triệu đồng. Khán giả mua vé siêu VIP được phục vụ đồ ăn nhẹ.
Đêm nhạc áp dụng check in bằng mã QR. Khán giả được tặng kèm nhiều quà như khăn, nước hoa, áo thun, tùy theo giá vé.
Thời tiết khoảng 17 độ C, có mưa nhỏ. Trước đó, khi mưa lớn vào buổi sáng và trưa, ca sĩ Mỹ Tâm viết trên trang cá nhân mong khán giả không bị cảm lạnh.
Fan mặc áo ấm, trang bị khăn, mũ để xem show. Sự kiện dự kiến bắt đầu từ 20h đến 0h.
Nhiều khán giả cho biết là fan lâu năm của ca sĩ, có mặt ở hầu hết các show lớn của Mỹ Tâm.
Trong concert, Mỹ Tâm sẽ biểu diễn hơn 30 ca khúc nổi tiếng gắn với sự nghiệp. Những tháng qua, cô tích cực tập hát, nhảy. Khắc Hưng, Hoài Sa là hai giám đốc âm nhạc. Đen Vâu là một trong những khách mời.
Ngân (giữa) và bạn bè thích thú khi được tặng khăn in tên concert với nhiều màu sắc. Cô mua vé hai triệu đồng để xem đêm nhạc.
Khán giả cầm lightstick (que phát sáng) chụp ảnh.
Đầu tháng 11, Mỹ Tâm thông báo bán 10.000 vé chỉ trong 38 phút và sau đó hết toàn bộ 22.000 vé trong đợt mở bán sớm. Cô nói sự ủng hộ của khán giả tiếp thêm động lực để cô thực hiện concert mang lại trải nghiệm tốt cho người xem.
Mỹ Tâm từng tổ chức hai show ở sân vận động Mỹ Đình, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của cô có 10.000 fan, đêm nhạc Tri âm năm 2022 tạo nên cơn sốt với 30.000 khán giả. Trước đó, show Heart beat của ca sĩ tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM cũng đón hàng chục nghìn người xem.
Hà Thu - Giang Huy