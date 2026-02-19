Hàng chục nghìn khách đổ về 'nóc nhà' miền Tây đầu năm

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết) dòng người đội nắng chạy xe máy xếp hàng dài hơn 1 km dưới chân núi, chờ lên các điểm tâm linh và danh thắng nổi tiếng trên đỉnh núi như tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh, hồ Thủy Liêm dịp đầu năm.

Đại diện Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm cho biết trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, nơi đây đón gần 29.000 lượt khách. Trong đó, khoảng 20.000 lượt người chọn lên núi bằng xe máy, ôtô hoặc đi bộ; số còn lại sử dụng hệ thống cáp treo để lên đỉnh.