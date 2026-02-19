Hàng chục nghìn khách đổ về 'nóc nhà' miền Tây đầu năm

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết) dòng người đội nắng chạy xe máy xếp hàng dài hơn 1 km dưới chân núi, chờ lên các điểm tâm linh và danh thắng nổi tiếng trên đỉnh núi như tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh, hồ Thủy Liêm dịp đầu năm.
Đại diện Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm cho biết trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, nơi đây đón gần 29.000 lượt khách. Trong đó, khoảng 20.000 lượt người chọn lên núi bằng xe máy, ôtô hoặc đi bộ; số còn lại sử dụng hệ thống cáp treo để lên đỉnh.
Dòng người đổ đến tuyến đường bộ dẫn lên núi Cấm. Theo Ban quản lý, lượng khách chủ yếu là người hành hương đến từ TP HCM và các tỉnh miền Tây.
Cách TP HCM hơn 250 km, Núi Cấm hay Thiên Cấm Sơn thuộc xã Núi Cấm, là một trong bảy ngọn núi của dãy Thất Sơn. Núi Cấm cao 715 m, được mệnh danh "nóc nhà" của miền Tây.
Từ 8h mùng 3 Tết, khu vực chùa Vạn Linh và Thiền viện Phật Lớn kín khách đến tham quan, lễ bái đầu năm. Lực lượng bảo vệ túc trực liên tục để hướng dẫn người dân, du khách vào viếng chùa, đồng thời giám sát việc thắp hương nhằm đảm bảo an toàn, phòng ngừa cháy nổ.
Nhiều du khách chọn ở lại qua đêm trên núi để sáng sớm đến các điểm tâm linh như điện Cây Quế, điện thờ Ngọc Hoàng và điện Cửu huyền thất tổ hay đỉnh Bồ Hong (ảnh) dâng lễ, cầu nguyện đầu năm.
Đỉnh Bồ Hong là điểm cao nhất của núi Cấm.
Lễ vật được dâng cúng Cửu huyền trăm họ tại điện Bồ Hong thường là mâm cơm chay gồm các món như canh chua, chả lụa chay và món chiên xào. Các suất cơm chay được bán phía dưới điện với giá khoảng 150.000 đồng mỗi mâm.
Chị Thu Hương (áo trắng), ở Đồng Tháp, cùng gia đình đến núi Cấm từ sáng sớm, chọn cung đường lên núi bằng xe ôm với giá khứ hồi 150.000 đồng.
"Năm nào gia đình tôi cũng lên núi Cấm vừa du xuân vừa thắp hương cầu may mắn, sức khỏe", chị Hương nói và cho biết gia đình chọn ở lại núi Cấm trong hai ngày, một đêm để tham quan các điểm như giếng Gia Long, vồ Thiên Tuế, hang Bạch hổ.
Thời tiết miền Tây nắng nóng, nhiệt độ khoảng 35 độ C, tuy nhiên, nhờ nằm ở độ cao hơn 700 m, không khí trên núi Cấm mát mẻ, thuận lợi cho việc di chuyển và tham quan.
Theo ban quản lý, dịp Tết Bính Ngọ đơn vị bố trí nhiều gian hàng trò chơi dân gian miễn phí (ảnh), cảnh quan trên núi được bài trí đẹp hơn các năm.
Người dân và du khách tập trung tại hồ Thủy Liêm để hóng mát, chụp hình và thả cá phóng sinh.
Hồ nằm ở khu vực trung tâm khu du lịch trên núi Cấm, có mặt nước rộng, bao quanh là hàng cây xanh và lối đi bộ. Đây là nơi điều hòa không khí cho toàn khu vực và dừng chân nghỉ ngơi cho du khách sau khi tham quan các điểm tâm linh lân cận.
Để lên núi Cấm, du khách có thể lựa chọn đi cáp treo với giá khoảng 400.000 đồng khứ hồi. Ngoài ra, du khách có thể chọn xe lữ hành (ôtô 7-16 chỗ) hoặc chạy xe máy theo đường núi với chi phí thấp hơn.
Ban quản lý năm nay xử lý chặt tình trạng xe ôm chèo kéo khách, các phương tiện được hướng dẫn đậu đỗ đúng quy định. Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự, móc túi, cướp giật cũng được kiểm soát nhờ hệ thống camera an ninh.
"Nóc nhà" của miền Tây hút khách nhờ cảnh đẹp đa dạng gồm thác, hồ, rừng cùng những công trình tôn giáo như chùa Vạn Linh, Thiền viện Phật Lớn.
Núi Cấm cùng với núi Tượng (Liên Hoa Sơn), núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Dài Năm Giếng hay núi Dài nhỏ (Ngũ Hồ Sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn) và núi Nước (Thủy Đài Sơn) và hơn 30 núi chưa có tên tạo nên vùng Bảy Núi thu hút rất đông du khách mỗi năm.
Tuấn Anh
Ảnh: Việt Anh