Hàng chục nghìn du khách ‘nhuộm đỏ’ Trung tâm triển lãm quốc gia

Nhóm bà Phương Loan, 63 tuổi, diện áo dài và phụ kiện cờ đỏ sao vàng, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ từ sớm. Bà nói 80 năm mới có một lần nên ai cũng muốn có mặt tại sự kiện. Với họ, đây không chỉ là một chuyến đi chơi mà còn là kỷ niệm để đời.

Từ nay đến 15/9, du khách tham quan còn có cơ hội nhận thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức khi check-in chia sẻ hình ảnh.

Đặc biệt, du khách khi diện đồ đỏ vàng check-in tại VEC trong dịp lễ này còn có cơ hội nhận phần thưởng lên đến 45 triệu đồng như máy ảnh phim, áo phông. Người tham gia cần chia sẻ hình ở chế độ công khai kèm hashtag #dovanginVECarea #VEC kèm một số tự chọn may mắn.

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 - 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.