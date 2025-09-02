Hàng chục nghìn du khách ‘nhuộm đỏ’ Trung tâm triển lãm quốc gia

Mỗi ngày, triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đón hàng trăm nghìn lượt khách. Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) rộng gần 260.000 m2 mấy ngày nay trở thành điểm check-in của người dân từ khắp nơi, vừa tham quan các gian trưng bày vừa chiêm ngưỡng công trình.
Hầu hết du khách mặc áo đỏ sao vàng, phụ kiện khăn cờ tạo nên không khí sôi động và niềm tự hào dân tộc.
Những mô hình khí tài, xe chuyên dụng hay khu trưng bày hệ sinh thái xanh thu hút sự chú ý đặc biệt. Từng góc trưng bày đều gắn với câu chuyện phát triển, ghi dấu bước tiến của đất nước. Du khách vừa tham quan vừa tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Dưới mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 m, đường kính 360 m của Nhà triển lãm Kim Quy, hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Với phông nền đỏ vàng rực rỡ, không gian trang nghiêm xen lẫn tự hào, khiến nhiều bạn trẻ chọn nơi đây để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm
Ông Nguyễn Văn Phát (73 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội, thứ ba từ phải sang) cùng các thành viên trong nhóm hưu trí, cựu chiến binh chụp ảnh ngay lối vào triển lãm. Ông cho biết, nhiều ngày trước, các thành viên đã rủ nhau mua đồng phục gồm áo phông, băng rôn, hẹn lịch cùng theo dõi duyệt binh ở trung tâm Thủ đô sau đó đến tham quan triển lãm. "Tôi từng trải qua chiến tranh và giờ được chứng kiến những thành tựu to lớn được thể hiện trong triển lãm, tôi vô cùng tự hào", ông nói.
Nhóm bà Đào Lan Phương từ Sóc Sơn có mặt từ sáng sớm, mang theo băng rôn in dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam". Bà chia sẻ, tinh thần yêu nước chỉ thực sự lan tỏa khi hòa vào dòng người rộn ràng, cùng một màu áo khiến bà xúc động khó tả. Đó là cảm giác chỉ có trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Chị Kim Cúc và nhóm bạn từ Long Biên chọn cách tạo dấu ấn bằng phụ kiện nón lá gắn sticker quốc kỳ. Với họ, đồng phục đỏ vàng không chỉ để chụp hình kỷ niệm mà còn là lời tri ân. Chị muốn lan tỏa sự biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh để hôm nay chị được sống trong hòa bình.
Nhiều em bé cũng được bố mẹ cho diện "dresscode yêu nước" khi tham dự triển lãm.
Một gia đình trẻ mặc đồng phục có in dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tham quan không gian trưng bày "95 Năm cờ Đảng Soi Đường" ở sảnh trung tâm của Nhà triển lãm Kim Quy.
Nhóm bà Phương Loan, 63 tuổi, diện áo dài và phụ kiện cờ đỏ sao vàng, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ từ sớm. Bà nói 80 năm mới có một lần nên ai cũng muốn có mặt tại sự kiện. Với họ, đây không chỉ là một chuyến đi chơi mà còn là kỷ niệm để đời.
Từ nay đến 15/9, du khách tham quan còn có cơ hội nhận thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức khi check-in chia sẻ hình ảnh.
Đặc biệt, du khách khi diện đồ đỏ vàng check-in tại VEC trong dịp lễ này còn có cơ hội nhận phần thưởng lên đến 45 triệu đồng như máy ảnh phim, áo phông. Người tham gia cần chia sẻ hình ở chế độ công khai kèm hashtag #dovanginVECarea #VEC kèm một số tự chọn may mắn.
Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 - 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Thái Anh
Ảnh: Vingroup