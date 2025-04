Hàng chục nghìn du khách dự khai hội Tràng An

Ninh BìnhHàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước đứng dọc con đường gần 5 km từ cổng Tam Quan đến bến thuyền tham gia các hoạt động tại lễ hội Tràng An.

Lễ hội Tràng An 2025 với chủ đề "Tràng An - Di sản ngàn năm, hồn thiêng sông núi" khai mạc sáng 13/4 thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách. Lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tri ân, tôn vinh Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người có công trấn ải Sơn Nam (phía nam của Hoa Lư Tứ trấn) để bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18.

Rước thuyền rồng trên sông Sào Khê, sáng 13/4. Ảnh: Lê Hoàng

Phần lễ mở màn với những nghi thức cổ truyền như rước rồng từ cổng Tam Quan vào bến thuyền, diễu hành trên sông Sào Khê rồi băng qua nhiều hang động đến đền thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và dâng hương. Đan xen là nghi thức lấy và rước nước. Tại chùa Khai Phúc, thuộc Hành cung Vũ Lâm, các đại biểu và chư tăng cùng du khách sẽ thực hiện nghi thức tụng kinh cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lấy nước dưới sông Sào Khê sau phần đọc chúc văn. Ảnh: Lê Hoàng

Trong phần hội là loạt chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, biểu diễn ra tại 20 sân khấu thực cảnh với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên. Lễ hội Tràng An cũng hội tụ đa dạng các loại hình sân khấu đặc sắc từ khắp mọi miền tổ quốc như dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, đàn đá Tây Nguyên, cồng chiêng đồng bào Mường, hát ca trù, trò diễn Xuân phả.

"Tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh sắc hùng vĩ và không gian nghệ thuật đậm màu sắc bản địa cuốn hút tại Tràng An", chị Laura, du khách từ Đan Mạch nói. Nữ du khách cho hay, sẽ lưu lại Tràng An thêm một tuần, cùng bạn bè khám phá thiên nhiên và con người nơi đây.

Hàng chục nghìn người dân và du khách tham dự lễ hội Tràng An 2025. Ảnh: Lê Hoàng

Theo đại diện ban tổ chức, lễ hội Tràng An được tổ chức công phu, bài bản hơn qua từng năm nhằm truyền tải tư duy sống hài hòa và tôn trọng thiên nhiên. Lễ hội còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính với thần linh và tổ tiên. Đây là dịp để người dân địa phương và du khách dâng lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời tôn vinh những bậc tiền nhân đã có công khai phá và bảo vệ vùng đất thiêng của Di sản Tràng An.

Nghệ sĩ biểu diễn trò Xuân Phả. Ảnh: Lê Hoàng

Lễ hội Tràng An được kỳ vọng là sự kiện giúp ngành du lịch Ninh Bình phát triển theo hướng bền vững, gắn kết giữa bảo tồn và khai thác di sản một cách có trách nhiệm, bền vững.

Lê Hoàng