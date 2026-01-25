Hàng chục nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lịch sử

Đợt bão tuyết lớn quét qua nhiều bang của Mỹ, buộc các hãng hàng không hủy hàng nghìn chuyến bay, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động du lịch và đi lại cuối tuần.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 13.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy kể từ ngày 24/1 đến 26/1. Cirium, công ty phân tích dữ liệu hàng không, nhận định đây là đợt gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ sau đại dịch và kể từ vụ chính phủ Mỹ đóng cửa năm 2025, khi tình trạng thiếu nhân sự kiểm soát không lưu tại các sân bay trên toàn quốc khiến hoạt động bay rơi vào hỗn loạn.

Bảng thông tin chuyến bay tại sân bay quốc tế Salt Lake City hiển thị hàng loạt chuyến bay đến khu vực Dallas-Fort Worth, bang Texas, bị hủy do bão tuyết, ngày 24/1. Ảnh: AP/Sydney Schaefer

Nhiều trung tâm hàng không và điểm đến du lịch lớn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, gồm Dallas, Austin, Oklahoma City, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington DC, Baltimore, Philadelphia, New York và Boston, khiến hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt hoặc buộc phải thay đổi kế hoạch.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết đợt bão Fern, có thể ảnh hưởng tới gần 180 triệu người, tại 35 bang, từ New Mexico đến Maine. Dự báo tình trạng tuyết rơi dày, mưa đá sẽ xảy ra trên diện rộng trong ngày 25-26/1, gây tác động lớn cho giao thông và hoạt động hàng không.

Toàn bộ chuyến bay trong ngày 24/1 tại sân bay quốc tế Will Rogers, thành phố Oklahoma City, đã bị hủy. Các chuyến bay dự kiến khởi hành vào sáng 25/1 cũng bị hủy hoàn toàn. Giới chức sân bay cho biết đang nỗ lực để nối lại hoạt động vào chiều 25/1 tại sân bay lớn nhất bang Oklahoma.

Tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth, một trong những trung tâm trung chuyển lớn của Mỹ, hơn 700 chuyến bay khởi hành bị hủy trong ngày 24/1, tương đương số chuyến bay đến bị hủy.

Nhân viên sân bay phun dung dịch khử băng lên máy bay Nhân viên sân bay phun dung dịch khử băng lên máy bay của United Airlines trong bão tuyết, ngày 24/1 Video: Joseph Frascati/TMX

Tình trạng gián đoạn cũng gia tăng tại các sân bay ở Chicago, Atlanta, Nashville và Charlotte, bang North Carolina. Đến cuối ngày 24/1, hầu hết chuyến bay dự kiến rời sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington trong ngày 25/1 đã bị hủy.

American Airlines, hãng có số chuyến bay theo lịch nhiều nhất trong ngày cuối tuần, hiện ghi nhận số chuyến bị hủy nhiều nhất.

Delta Air Lines cho biết đã chủ động cắt giảm chuyến từ 22/1 tại các sân bay ở Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana và Tennessee. Đến thứ 24/1, hãng tiếp tục hủy thêm nhiều chuyến dọc Bờ Đông, trong đó có các trung tâm lớn như Atlanta, Boston và New York.

Hãng đồng thời điều động các chuyên gia thời tiết lạnh từ các sân bay phía bắc để hỗ trợ khử băng và vận hành mặt đất tại Atlanta, Birmingham, Huntsville, Knoxville và Nashville.

"Chúng tôi khuyến khích hành khách tại các khu vực bị ảnh hưởng chủ động đổi chuyến sang trước hoặc sau thời điểm bão mà không mất phí", Delta thông báo.

Nhiều hãng hàng không khác cũng đã công bố chính sách hỗ trợ. Southwest Airlines cho phép đổi vé miễn phí tại 46 sân bay cho hành trình từ ngày 23 đến 26/1. United Airlines miễn phí đổi chuyến tại 35 sân bay từ ngày 24 đến 26/1. JetBlue cũng bỏ phí đổi vé tại 15 sân bay trong cùng thời gian.

Máy bay của hãng Delta Air Lines chuẩn bị cất cánh trong cơn bão mùa đông tại sân bay quốc tế Greater Rochester, thành phố Rochester, bang New York, ngày 26/12/2025. Ảnh: Joseph Frascati/Reuters

Theo ông Rob Carolan, Giám đốc điều hành Hometown Forecast Services, cơn bão Fern có thể là một trong những hệ thống thời tiết có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất kể từ "siêu bão" năm 1993.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đang theo dõi sát diễn biến bão 24/7, với sự tham gia của các chuyên gia thời tiết và kiểm soát không lưu, nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống không phận quốc gia.

Tổng thống Donald Trump ngày 24/1 mô tả cơn bão "chưa từng có tiền lệ" và phê duyệt tình trạng khẩn cấp thảm họa liên bang tại 12 bang, trong đó có South Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana và West Virginia.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết chính quyền liên bang đang theo dõi sát diễn biến và phối hợp với các bang chịu ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, giữ an toàn và tránh rét.

Mai Phương (Theo AP, Reuters)