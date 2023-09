Hàng chục món đồ của Freddie Mercury lên sàn đấu giá

LondonNhiều món đồ của huyền thoại Freddie Mercury được nhà sưu tập tranh nhau mua với tổng số tiền lên đến 15,4 triệu USD.

Theo tổ chức đấu giá Sotheby's, hôm 6/9, đêm mở màn chương trình Freddie Mercury: A World of His Own (Freddie Mercury: Một thế giới của riêng anh) diễn ra gay cấn với sự tham gia của 140.000 người hâm mộ. Một số người mặc trang phục giống thủ lĩnh nhóm Queen đến buổi bán hàng.

Bức ảnh Freddie Mercury được đặt ở trung tâm khán phòng của Sotheby's tại phố Bond - nơi diễn ra cuộc đấu giá kéo dài từ ngày 6 đến 8/9. Ảnh: Sotheby's

Chương trình thu về tổng số tiền lớn 12,2 triệu bảng (15,4 triệu USD) với gần 60 lô hàng, gồm đồ vật quý giá, trang sức, tác phẩm nghệ thuật, quần áo, nhạc cụ, lời bài hát và trang phục biểu diễn của nghệ sĩ rock vĩ đại nhất nước Anh thế kỷ 20.

Cuộc mua bán hấp dẫn ngay từ phút đầu tiên, khi mọi người trả giá cho cánh cửa gỗ đầy hình vẽ nguệch ngoạc của ngôi nhà Garden Lodge - nơi Freddie sống và qua đời ở tuổi 45 năm 1991. Hơn 30 năm qua, người hâm mộ đã bày tỏ tình yêu, lời chia buồn bằng cách vẽ các hình thù khác nhau lên cánh cửa xanh này. Phiên đấu giá kéo dài 15 phút, chiếc búa cuối cùng gõ xuống ở mức giá 412.750 bảng, gấp hơn 25 lần so với ước tính.

Các nhà sưu tập thi nhau ra giá những món đồ có một không hai: bản viết tay lời bài hát Somebody To Love (được chốt với giá 241.300 bảng), Killer Queen (279.400 bảng) và We Are the Champions (317.500 bảng). Bản thảo viết tay lời bài hát Bohemian Rhapsody cho "đĩa đơn nhạc pop Anh hay nhất 50 năm qua" là một trong những sản phẩm nổi bật của buổi đấu giá, được bán ở mức 1.379.000 bảng.

Bản viết tay lời bài hát "Bohemian Rhapsody" (trái) và "We Are the Champions" của Freddie Mercury. Ảnh: Sotheby's

Chương trình cũng giới thiệu cây đàn piano Yamaha G2 baby grand 1973 mà Freddie yêu quý, dùng để sáng tác bản nhạc này và nhiều bản khác. Freddie mua nó khi ông đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Chiếc đàn là người bạn đồng hành trung thành trong suốt quãng đời còn lại của ông, khiến nó thu hút sự quan tâm lớn trong suốt thời gian trước buổi bán. Điều này dẫn đến một cuộc giành giật, với mức giá quyết định 1.742.000 bảng.

Chiếc đồng hồ để bàn Nephrite tráng men Guilloche khiến năm người cạnh tranh với giá chốt là 69.850 bảng. Bình Lalique Alicante màu xanh nổi bật từ năm 1927, từng đặt trên bậu cửa sổ phòng khách ở Garden Lodge, đã tìm được chủ nhân mới với giá 82.550 bảng, gấp 12 lần mức ước tính.

Queen biểu diễn 'Bohemian Rhapsody' năm 1981 Queen biểu diễn "Bohemian Rhapsody" tại London năm 1971. Video: Vander

Một số bộ trang phục nổi tiếng nhất của Freddie được nhiều khán giả quan tâm. Bộ đồ đen trắng mang tính biểu tượng và đôi giày ballet trong video We Are The Champions (1977) được bán với giá gấp 10 lần ước tính, ở mức 190.000 bảng, áo khoác satin đính đá có giá 203.200 bảng, giày thể thao cao cấp của Adidas 127.000 bảng. Theo Sotheby's, một người đã nhảy lên vì sung sướng sau khi giành được chiếc vương miện và áo choàng với giá 635.000 bảng.

Tình yêu với trang sức của Freddie được phản ánh trong một số lô hàng hiệu Cartier. Tất cả đều đạt mức giá đều vượt ước tính. Đó là trâm cài bằng sapphire và kim cương 114.300 bảng, nhẫn Onyx kim cương được Elton John tặng cho Freddie có giá 273.050 bảng. Vòng tay hình con rắn bạc được Freddie đeo trong video Bohemian Rhapsody năm 1975 đạt 698.500 bảng.

Áo choàng và vương miện của Freddie Mercury. Ảnh: Sotheby's

Nhiều đồ vật cổ kính được lựa chọn tỉ mỉ trong kho lưu trữ nghệ thuật của Freddie cũng được đấu giá. Nghệ sĩ vốn là người rất sành thủy tinh. Chiếc đèn bàn Tiffany hình bảy bông hoa của ông đạt giá 60.960 bảng. Máy hát tự động Wurlitzer năm 1941 trong bếp của Garden Lodge có giá 406.400 bảng.

Điểm nhấn của sự kiện còn là những vật phẩm thể hiện tình yêu của Freddie với Nhật Bản và các nghệ sĩ Tây Ban Nha. Trong đó, bản in khắc gỗ thời Edo từ năm 1857 - Sudden Shower over Shin-Ohashi Bridge and Atake (Ohashi Atake no yudachi) - được bán cho một khách hàng qua điện thoại với giá 292.100 bảng. Bộ kimono ông mặc trên sân khấu năm 1976 có giá 57.150 bảng. Bức họa Jacqueline au Chapeau Noir của Picasso - từng treo trong nhà bếp của Garden Lodge - được bán 190.500 bảng, loạt tranh Mythology của Dalí có giá 48.000 bảng.

Freddie Mercury là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh, làm thủ lĩnh ban nhạc Queen từ giữa những năm 1970 đến khi qua đời vì bệnh AIDS vào năm 1991. Huyền thoại nhạc rock đã tạo ra nhiều bản hit như Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love. Giọng ca xuất sắc được ghi danh vào Bảo tàng Danh vọng Rock and Roll vào năm 2001.

Họa Mi (theo Sotheby's)