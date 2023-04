Hàng chục kẻ móc túi gây náo loạn lễ hội biển Sầm Sơn

Thanh HóaTrịnh Ngọc Quẹo và 23 nghi can đi từ Nam ra Bắc, tìm đến các lễ hội đông người để trộm, cướp tài sản.

Sau hai ngày truy xét, 24-25/5, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt băng "thợ hai ngón" do Quẹo cầm đầu, bắt 24 nghi can, thu 21 dây chuyền vàng, bạc có giá trị lớn. Trong số này 12 người quê ở tỉnh An Giang, 4 nghi phạm ở thành phố Cần Thơ, 3 người ở tỉnh Kiên Giang...

Theo nhà chức trách, tối 22/4, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023. Khi lễ hội diễn ra, trong hơn một tiếng, nhóm Quẹo đã trà trộn, gây ra hơn vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách.

Trịnh Ngọc Quẹo và tang vật gây án cùng đồng bọn. Ảnh: Lam Sơn

Công an cho hay đây là băng nhóm tội phạm liên tỉnh, thường tìm đến sự kiện đông người rồi tạo ra các tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Những người còn lại trong nhóm có nhiệm vụ cảnh giới, cản trở hoặc đánh lạc hướng, tẩu tán tang vật khi bị phát hiện.

Công an cảnh báo đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều hoạt động lễ hội du lịch thu hút đông sẽ diễn ra nên là dịp tội phạm lợi dụng hoạt động. Người dân cần đề cao cảnh giác.

Lê Hoàng