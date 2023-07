Hàng chục chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy

TP HCMHơn 20 công trình chưa hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, trong đó nhiều dự án đã bàn giao cho cư dân vào ở hàng chục năm.

Phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết hiện còn hơn 20 công trình, hạng mục (đa số là cao tầng) chưa tiến hành nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Nhiều dự án trong số này đã đưa vào sử dụng từ lâu.

Tại khu vực nội đô TP HCM danh sách các dự án chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy gồm: căn hộ Mỹ Vinh (quận 3), chung cư Ngọc Khánh (quận 5), hai tòa chung cư 78 (quận 6), tòa nhà River Park (quận 10), La Bonita, Bắc Bình (quận Bình Thạnh) và Bảy Hiền Tower (quận Tân Bình).

Thủ phủ nhập cư của TP HCM có chung cư Nguyễn Quyền, Full House (quận Bình Tân) và Rubyland, Khang Gia - Tân Hương (quận Tân Phú) nằm trong danh sách các dự án nhà cao tầng chưa nghiệm thu hạng mục trên.

Tại trục đô thị phía Đông TP HCM danh sách công trình chưa hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, gồm cao ốc Đảo Kim Cương, New City Thủ Thiêm, La Astoria, New Town, tòa C Cao Ốc Xanh, khu văn phòng chung cư cao cấp Petro Vietnam Landmark, nhà ở xã hội Ehome S - Phú Hữu.

Khu Nam TP HCM có cao ốc thương mại dịch vụ Lakeside Tower (quận 7), Hồng Lĩnh, khu căn hộ 584 (huyện Bình Chánh) và khu Tây có cụm Moscrow Tower (quận 12) được đề cập đến trong danh sách trên.

Chung cư New City Thủ Thiêm đã có dân về ở có tên trong danh sách hơn 20 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tại TP HCM. Ảnh: Thuận Việt

Trong số này, ngay cả chung cư cao cấp cũng chưa vượt qua bài kiểm tra an toàn của cơ quan chức năng như cao ốc Đảo Kim Cương. Đây là một trong những dự án căn hộ cao cấp đầu tiên tại khu vực phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Căn hộ Mỹ Vinh cũng là một trong những dự án cao cấp đầu tiên trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc lõi trung tâm quận 3.

Nhiều cao ốc đã xây dựng chục năm, đã đưa vào vận hành hoạt động như La Bonita, Bảy Hiền Tower, tòa C chung cư Cao Ốc Xanh, khu văn phòng chung cư cao cấp Petro Vietnam Landmark, khu căn hộ 584 cũng chưa hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Thậm chí có trường hợp trong danh sách này còn vi phạm các quy định về xây dựng như chung cư Khang Gia Tân Hương, được cấp phép xây dựng năm 2008 chỉ với 232 căn hộ nhưng, khi hoàn thành vọt lên hơn 400 căn. Phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vực giữ xe, nhà trẻ bị lấn chiếm, các ô thông tầng và cầu thang bộ từ tầng trệt lên tầng lửng của dự án này bị lấp, việc chia nhỏ diện tích tại tầng trệt, lửng không đúng với hồ sơ được duyệt. Cao ốc thương mại, dịch vụ và căn hộ Lakesie Tower thi công xây dựng trái phép hàng nghìn m2, hiện chưa tháo dỡ khắc phục, chưa được nghiệm thu.

Hàng chục công trình này được cơ quan công an đề xuất UBND thành phố có chế tài, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các điểm còn thiếu để hoàn tất thủ tục nghiệm thu. Dự án nào đã bị xử phạt nhiều lần nhưng chưa khắc phục sẽ áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động. Chủ đầu tư không chấp hành các quyết định sẽ đề xuất chính quyền cưỡng chế.

Công an TP HCM cũng sẽ lập danh sách các chủ đầu tư cố tình vi phạm, lặp lại nhiều lần nhưng không khắc phục để công khai. Các trường hợp chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy vẫn hoạt động, có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản sẽ bị điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy là bước kiểm tra dự án, hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc thi công, lắp đặt và hoạt động thực tế của các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, sau đó mới ban hành văn bản nghiệm thu. Theo quy định, khi hoàn tất thủ tục này, các chủ đầu tư mới có thể bàn giao cho cư dân.

Trung Tín