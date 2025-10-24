Hàng chục cảnh sát truy tìm kẻ chém 2 người trọng thương

Quảng NgãiMai Xuân Tùng, 48 tuổi, cầm dao vào phòng trọ ở xã Đăk Hà chém "tình cũ" và người đàn ông bị thương nặng vì ghen rồi bỏ trốn.

Sáng 24/10, Công an xã Đăk Hà cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm Tùng, quê Gia Lai. Khi bỏ trốn, ông ta mặc sơ mi trắng, khoác áo nâu xám, đi xe máy. Công an đề nghị người dân có thông tin về nghi phạm cần báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Mai Xuân Tùng (trái) đang bị truy tìm. Ảnh: Công an xã Đăk Hà

Theo điều tra ban đầu, tối hôm qua, Tùng cầm dao vào phòng trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà - nơi ông Hiếu (37 tuổi) và bà Thuận (47 tuổi) thuê. Hắn chém 2 nạn nhân nhiều nhát. Người dân xung quanh hoảng loạn vì những tiếng kêu cứu thất thanh.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh ông Hiếu ôm bụng chạy ra ngoài kêu cứu. Bên trong, Tùng tiếp tục chém người phụ nữ rồi đi bộ ra khỏi phòng, sau đó chạy xe máy bỏ trốn.

Người dân báo cảnh sát, đưa ông Hiếu (bị thương nặng ở phần bụng) và bà Thuận (bị nhiều vết chém ở mặt) trong tình trạng mất nhiều máu đến Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Hung thủ cầm dao ra ngoài sau khi chém người ở xã Đăk Hà, tối 23/10. Ảnh: Camera an ninh

Ông Hiếu và bà Thuận sống như vợ chồng. Bà này trước đây có quan hệ tình cảm với Tùng và từng bị ông ta đe dọa "lấy mạng" nếu có người mới.

Linh Hóa