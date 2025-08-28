Hãng chip Trung Quốc ghi nhận doanh thu tăng 4.000%

Doanh thu Cambricon tăng vọt nửa đầu năm, cho thấy các đối thủ của Nvidia tại Trung Quốc đang tăng tốc khi nước này muốn nội địa hóa sản xuất.

6 tháng đầu năm, hãng sản xuất chip Cambricon ghi nhận doanh thu tăng hơn 4.000% lên 2,88 tỷ nhân dân tệ (402,7 triệu USD). Lợi nhuận ròng cũng lập kỷ lục với 1,04 tỷ nhân dân tệ.

Cambricon là một trong rất nhiều công ty Trung Quốc đang nỗ lực thay thế Nvidia trong việc tạo ra loại chip để huấn luyện mô hình và ứng dụng AI. Kết quả kinh doanh của họ vẫn khá nhỏ so với hãng chip Mỹ (46,7 tỷ USD quý II).

Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy các hãng công nghệ Trung Quốc đang ráo riết tìm lựa chọn thay thế Nvidia, trong bối cảnh họ liên tục có nguy cơ bị Mỹ cắt nguồn cung công nghệ.

Gian hàng của Cambricon tại Hội nghị AI Thế giới năm 2021. Ảnh: Cambricon

Năm nay, Nvidia từng bị cấm bán chip H20 sang Trung Quốc. Đây là loại được thiết kế riêng cho thị trường này, nhằm tuân thủ quy định xuất khẩu chip AI từ thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hiện tại, họ được cấp phép bán lại, nhưng phải chia 15% doanh thu tại thị trường Trung Quốc cho chính phủ Mỹ.

Dù vậy, chính phủ Trung Quốc được cho là không khuyến khích công ty trong nước mua chip H20. Các đại gia công nghệ nước này đang dùng cả chip trong nước lẫn nước ngoài.

Cổ phiếu Cambricon đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, giúp vốn hóa của hãng tăng hơn 40 tỷ USD, theo số liệu của S&P Capital IQ. Giá trị thị trường của công ty này hiện là 80 tỷ USD.

Giá cổ phiếu hãng chip Cambricon tăng vọt trong năm nay. Đồ thị: Google Finance

Dù vậy, sức mạnh của Nvidia nằm ở phần cứng và phần mềm, vốn đã trở nên quen thuộc với các nhà phát triển. Cambricon cho biết họ cũng đang cải thiện mảng phần mềm và phát triển thế hệ phần cứng mới.

Tuy nhiên, các đối thủ của hãng chip Mỹ tại Trung Quốc đối mặt với nhiều trở ngại nếu muốn cạnh tranh. Công nghệ của họ vẫn tụt hậu so với hãng chip Mỹ, trong khi triển vọng dài hạn còn khó khăn hơn do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn Bắc Kinh tiếp cận kỹ thuật sản xuất chip tiên tiến nhất. Việc này sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển chip AI nội địa.

Hà Thu (theo CNBC)