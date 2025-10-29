Hãng bia Sài Gòn lãi đậm nhất 3 năm

Doanh thu vẫn sụt giảm nhưng giá vốn rẻ đi giúp Sabeco có lãi hơn 1.400 tỷ đồng trong quý III, cao nhất hơn 3 năm qua.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) có doanh thu gần 6.437 tỷ đồng, thấp hơn 16% so với cùng kỳ 2024, do sụt giảm sản lượng. Tuy nhiên, giá vốn lại giảm mạnh 25% về 4.050 tỷ đồng nhờ giá malt lúa mạch (hạt lúa mạch đã được nảy mầm và sấy khô, là nguyên liệu chính để tạo đường cho quá trình lên men bia) giảm và hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.

Từ đó, lợi nhuận gộp cải thiện 5% lên hơn 2.386 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của Sabeco tăng lên gần 37,1%.

Kỳ này, chi phí tài chính giảm tới 727%, ghi nhận mức âm hơn 78 tỷ đồng khi doanh nghiệp này được hoàn nhập phần dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn. Thu nhập khác cũng tăng gần 31 lần lên trên 139 tỷ đồng, phần lớn là lãi phát sinh từ hợp nhất kinh doanh (nhờ thương vụ mua lại Bia Bình Tây, biến doanh nghiệp này thành công ty con của Sabeco thay vì công ty liên kết như trước).

Tổng lại, lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt gần 1.404 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. SAB đã có hai quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận trên nghìn tỷ. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Tuy nhiên tính lũy kế 9 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 1%, đạt khoảng 3.454 tỷ đồng. Nguyên nhân phần lớn đến từ doanh thu sụt 17%, về gần 19.052 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết từ đầu năm đến nay, sản lượng giảm, cạnh tranh trên thị trường gay gắt và chịu tác động kế toán của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Bia Bình Tây khi doanh nghiệp này được hợp nhất thành công ty con.

Kết quả kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng từ việc thu nhập lãi tiền gửi giảm và chi phí bán hàng cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp cao hơn. Tuy nhiên, những yếu tố này được bù đắp một phần bởi thu nhập khác tăng lên sau khi hoàn tất thương vụ mua lại và lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết tăng.

Năm nay, Sabeco lên kế hoạch doanh thu 31.641 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với năm 2024. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại cải thiện 8% lên 4.835 tỷ đồng. Sau 9 tháng, họ mới hoàn thành hơn 60% kế hoạch doanh thu dù đã có được trên 71,4% mục tiêu lợi nhuận.

Người dùng đang sử dụng sản phẩm bia của Sabeco. Ảnh: SAB

Trong báo cáo gần đây của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhóm phân tích dự báo doanh thu mảng bia năm nay của SAB sẽ giảm 9,3% về 25.458 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ cú sốc tiêu dùng khi Nghị định 168 có hiệu lực, tăng mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt nếu có nồng độ cồn. Việc nâng khung phạt này đã tác động trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng, khiến nhu cầu sử dụng đồ uống có cồn sụt giảm đáng kể, sản lượng tiêu thụ toàn ngành bia trong năm 2025 cũng được ước tính giảm khoảng 3% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, thị phần của Sabeco trong ngành bia có xu hướng đi ngang, đồng thời chịu áp lực giảm nhẹ khi dần bị chia sẻ bởi các thương hiệu bia ngoại. VDSC dự báo SAB có thể duy trì mức 33,9% thị phần trong năm 2025, trước khi giảm dần về khoảng 33% vào năm 2029.

Song, hãng bia này được cho là sẽ hưởng lợi khi giá nguyên vật liệu rẻ hơn từ năm nay, đặc biệt là khi họ đã sử dụng hết lượng nguyên vật liệu chốt giá cao giai đoạn 2023-2024. Vì nhu cầu tăng chậm và chính sách quản lý ngày càng chặt, SAB có thể ưu tiên kiểm soát chi phí, trong đó đẩy mạnh chi quảng cáo khuyến mãi và giảm chi phí nhân viên bán hàng trực tiếp (on-trade).

Tất Đạt