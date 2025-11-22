Hãng bay vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến vùng lũ

Để hỗ trợ người dân miền Trung - Tây Nguyên, các hãng hàng không đồng loạt vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí và đổi chuyến cho khách bị ảnh hưởng bởi lũ.

Vietnam Airlines Group cho biết, hãng đang triển khai kế hoạch nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO đến hết ngày 31/12, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Hàng hóa được miễn toàn bộ cước vận chuyển và phụ thu, đồng thời ưu tiên xếp tải trên các chuyến bay đến Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Ma Thuột và Pleiku. Chính sách này cũng tiếp tục áp dụng với các điểm Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai như trước.

Hoạt động vận chuyển hàng miễn phí dành cho Mặt trận Tổ quốc, UBND các tỉnh thành, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức chính trị - xã hội, quỹ từ thiện được cấp phép và doanh nghiệp có xác nhận mục đích cứu trợ. Từ cuối tháng 10 đến nay, Vietnam Airlines Group đã vận chuyển hơn 30 tấn hàng gồm nhu yếu phẩm, thuốc men và vật dụng thiết yếu đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Hàng cứu trợ do các tổ chức từ thiện gửi được Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí từ TP HCM đến các tỉnh vùng lũ. Ảnh: Vietnam Airlines

Cùng với Vietnam Airlines, Vietjet tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ Hà Nội và TP HCM đến các tỉnh miền Trung. Trước đó, Bamboo Airways cũng thực hiện chương trình vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ ngày 5 đến 15/11.

Ngoài hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ, Vietjet triển khai chính sách đổi chuyến miễn phí hoặc hoàn bảo lưu theo điều kiện vé cho hành khách bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các chuyến khởi hành từ Cam Ranh trong ngày 20-23/11, từ Tuy Hòa ngày 20-25/11 và từ Phù Cát ngày 19-23/11 được hỗ trợ điều chỉnh thời gian bay.

Thi Hà