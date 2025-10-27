Hãng bay hàng đầu Mỹ trở lại Việt Nam

United Airlines, một trong 3 hãng lớn nhất Mỹ về quy mô đội bay, vừa khai thác trở lại đường bay đến TP HCM.

Thông tin này được hãng hàng không United Airlines công bố ngày 27/10. Hãng này sẽ khai trương đường bay hàng ngày kết nối TP HCM với Mỹ. Theo đó, hãng sẽ cung cấp các chuyến bay từ TP HCM, nối chuyến qua Hong Kong rồi tới Los Angeles, San Francisco (Mỹ) và ngược lại.

Hành khách sẽ khởi hành từ TP HCM lúc 6h, đến Hong Kong lúc 9h35 (giờ địa phương). Giờ đến San Francisco là 10h35 hoặc Los Angeles lúc 11h25 (giờ địa phương).

Đối với những chặng bay này, United Airlines sử dụng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner với tổng cộng 257 ghế, trong đó, có 48 ghế hạng thương gia.

Trước đây, United Airlines là hãng bay đầu tiên của Mỹ bay thẳng đến Việt Nam sau khi có hiệp định hàng không giữa hai nước vào năm 2003. Hãng này đã bay đến Tân Sơn Nhất từ năm 2007 đến năm 2012.

Hiện tại, United Airlines cũng làm một trong 3 hãng bay lớn nhất nước Mỹ về quy mô đội bay. Hãng hàng không này đang vận hành trên 1.000 tàu bay.

Với đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ, Vietnam Airlines hiện là hãng duy nhất khai thác thương mại thường lệ từ năm 2021. Mỗi tuần, hãng hàng không quốc gia Việt Nam có 3 chuyến khứ hồi kết nối TP HCM với San Francisco.

"United luôn không ngừng mở rộng mạng lưới bay đến những địa điểm mà khách hàng mong muốn trải nghiệm và việc mở đường bay mới tới TP.HCM là minh chứng cho định hướng phát triển này", Patrick Quayle, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Mạng lưới và Liên minh Toàn cầu của United Airlines cho biết.

Theo United Airlines, việc khai thác đường bay đi/đến TP HCM cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của hãng tại khu vực Thái Bình Dương.

Đến cuối năm nay, doanh nghiệp này dự kiến cung cấp chuyến bay từ 32 thành phố ỏ khu vực này, gấp 4 lần so với bất kỳ hãng bay khác của Mỹ. Trên toàn cầu, United dự kiến khai thác hơn 850 chuyến bay hàng ngày tới hơn 150 điểm đến quốc tế vào năm sau.

Anh Tú