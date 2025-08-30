Hãng bay giá rẻ Mỹ nộp đơn phá sản hai lần một năm

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản lần thứ hai trong một năm qua.

Hôm 29/8, Spirit Airlines nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại tòa án Quận Nam New York. Đầu tháng này, hãng bay trụ sở tại Florida đã cảnh báo có thể dừng hoạt động nếu kết quả tài chính không cải thiện nhanh.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Spirit Airlines đã lần đầu xin bảo hộ phá sản sau nhiều năm thua lỗ, thương vụ sáp nhập thất bại và gánh nợ lớn, trở thành hãng bay lớn đầu tiên của Mỹ rơi vào tình trạng này kể từ năm 2011.

Sau khi thoát phá sản hồi tháng 3, hãng cố gắng tái định vị phân khúc cao cấp hơn để tận dụng nhu cầu du lịch hạng sang tăng mạnh. Đồng thời, niêm yết lại cổ phiếu trên sàn NYSE American, chuyên dành cho các công ty vốn hóa nhỏ và trung bình thuộc sàn New York.

Tuy nhiên, kỳ vọng của họ bất thành do chi tiêu du lịch tại Mỹ suy giảm vì các chính sách thương mại và cắt giảm ngân sách dưới thời Tổng thống Trump. "Sau khi hoàn tất lần tái cơ cấu trước, vốn chỉ tập trung việc giảm nợ và huy động vốn chủ sở hữu, chúng tôi nhận thấy còn nhiều việc phải làm và nhiều công cụ có thể tận dụng để định vị Spirit tốt hơn cho tương lai", CEO Dave Davis cho biết.

Một chiếc máy bay của Spirit Airlines. Ảnh: Spirit Airlines

Theo giới phân tích, khó khăn của Spirit bắt nguồn từ việc không khắc phục được cơ cấu chi phí phình to trong lần phá sản đầu tiên. Tổng chi phí hoạt động quý gần nhất đạt 1,2 tỷ USD, tương đương 118% doanh thu quý. Hãng còn đang tranh chấp với công ty cho thuê máy bay AerCap Holdings về thỏa thuận cho thuê 36 chiếc Airbus dự kiến giao từ 2027–2028.

Trong quý II, hãng lỗ ròng 246 triệu USD. Do thiếu hụt tiền mặt, tuần trước hãng cho biết đã vay toàn bộ 275 triệu USD từ hạn mức tín dụng quay vòng. Cổ phiếu Spirit giảm mạnh kể từ khi niêm yết lại, lao dốc 44% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm 29/8 và dự kiến bị hủy niêm yết.

Spirit cho biết đang làm việc chặt chẽ với các chủ nợ trong quá trình tái cấu trúc. Tiền lương và phúc lợi cho nhân viên, nhà thầu được đảm bảo. Hãng cũng sẽ tuân thủ nghĩa vụ tài chính với các nhà cung cấp trong quá trình này. Với phương án cải tổ, hãng định thu hẹp hiện diện tại một số thị trường và cắt giảm quy mô đội bay để giảm đáng kể nợ và tiền thuê phương tiện, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD chi phí hoạt động mỗi năm.

Spirit thành lập năm 1964, ban đầu là công ty vận tải đường dài. Những năm 1980, họ chuyển sang lĩnh vực hàng không với tên gọi Charter One Airlines, chuyên phục vụ các gói du lịch nghỉ dưỡng. Hãng đổi tên thành Spirit năm 1992, chuyên khai thác phân khúc giá rẻ.

Nhưng đại dịch đã làm các hãng giá rẻ gặp khó, do hàng khách chuyển sang tìm kiếm trải nghiệm bay thoải mái hơn. Trong lần tái cơ cấu trước, hãng giảm nợ được 795 triệu USD bằng cách chuyển đổi thành cổ phần, đồng thời nhận 350 triệu USD vốn chủ sở hữu từ các nhà đầu tư hiện hữu.

Phiên An (theo Reuters)