Hãng bay gây tranh cãi khi buộc khách ngoại cỡ mua thêm vé

Southwest Airlines loại bỏ chính sách hỗ trợ ghế phụ miễn phí và yêu cầu người có thân hình ngoại cỡ thanh toán thêm vé nếu không ngồi vừa ghế phổ thông.

Ngày 27/1, hãng hàng không giá rẻ của Mỹ, Southwest Airlines, bắt đầu áp dụng chính sách bắt buộc hành khách phải mua thêm chỗ ngay từ khi đặt vé nếu không thể ngồi vừa một ghế ở hạng phổ thông với hai tay vịn hạ xuống.

Quy định này gây tranh cãi vì tạo ra sự phân biệt đối xử, đồng thời làm tăng chi phí đối với hành khách có thân hình ngoại cỡ.

Hành khách to béo sẽ phải mua thêm ghế. Ảnh: NYP

"Chúng tôi thông báo việc cần mua chỗ ngồi bổ sung ngay trong quá trình đặt vé đối với những khách hàng từng sử dụng chính sách mua thêm ghế, đại diện Southwest cho biết.

Chính sách cũ của hãng từng rất linh hoạt, theo đó hành khách có thể mua ghế phụ trước và được hoàn tiền sau (thậm chí nếu chuyến bay đầy) hoặc yêu cầu ghế phụ miễn phí tại cổng nếu còn chỗ.

Giờ đây, việc mua trước là bắt buộc để đảm bảo chỗ, và hoàn tiền áp dụng với điều kiện nghiêm ngặt, chẳng hạn chuyến bay khởi hành với ít nhất một ghế trống, yêu cầu hoàn tiền trong 90 ngày, và hai ghế phải cùng hạng. Nếu máy bay đầy chỗ, hành khách ngoại cỡ sẽ được chuyển sang chuyến khác.

Southwest lâu nay được coi là hãng bay thân thiện với hành khách có thân hình quá khổ vì thế chính sách mới gây ra các tranh cãi.

"Tôi nghĩ hành khách tới đây sẽ có những trải nghiệm bay không tốt. Hãng hàng không giờ chẳng còn biết khách hàng của mình là ai nữa", Jason Vaughn, một đại lý du lịch tại Orlando, người thường chia sẻ các mẹo du lịch dành cho du khách ngoại cỡ trên website Fat Tested Travel, nói.

Tigress Osborn, Giám đốc điều hành Hiệp hội Quốc gia vì Sự chấp nhận với người có thân hình quá khổ (National Association to Advance Fat Acceptance), cũng đồng tình với quan điểm này.

"Southwest từng là tia hy vọng duy nhất với nhiều người thừa cân, những người mà nếu không có hãng này có lẽ đã không đi máy bay. Và giờ thì tia hy vọng ấy đã tắt".

Một người hâm mộ trung thành của Southwest trên diễn đàn Reddit cho biết họ đang "cân nhắc chuyển sang bay hãng Frontier".

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối chính sách mới này sau khi được công bố và thăm dò ý kiến năm ngoái. Tháng 12/2025, người dẫn chương trình radio Charlamagne tha God đã lên tiếng ủng hộ sự thay đổi, cho rằng hành khách béo phì nên ăn ít đi nếu không muốn mua thêm một chỗ ngồi.

Quy định mới này nằm trong xu hướng chung khi Southwest liên tục loại bỏ các chính sách được hành khách yêu thích, vốn từng giúp hãng khác biệt so với đối thủ. Tháng 5/2025, hãng đã bãi bỏ quy định tồn tại hàng chục năm, cho phép hành khách được ký gửi miễn phí hai kiện hành lý, bất kể hạng vé. Southwest cũng bỏ mô hình ghế mở (open seating) kéo dài hàng thập kỷ, chuyển sang ghế được chỉ định trước (assigned seating) từ ngày 27/1.

Tại Mỹ, hai hãng hàng không lớn nhất là United Airlines, American Airlines đều đã có quy định bắt buộc tương tự Southwest Airlines. Hành khách phải mua thêm ghế nếu không thể thắt được dây an toàn (đã dùng loại nối dài) hoặc tay vịn ghế không thể hạ xuống hoàn toàn. Nếu chuyến bay hết chỗ và khách không mua trước ghế, họ sẽ bị từ chối vận chuyển, đợi chuyến khác.

Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không chỉ khuyến khích. Hành khách bay Delta Air Lines nếu không ngồi vừa một ghế, ảnh hưởng người bên cạnh sẽ được yêu cầu chuyển sang chuyến có ghế trống hoặc mua thêm chỗ. Tương tự, Jetstar và Qantas (Australia) không bắt buộc mua thêm vé công khai, nhưng có quyền từ chối vận chuyển nếu hành khách không an toàn (không thắt được dây an toàn) hoặc ảnh hưởng đến sự thoải mái của khách khác.

Air France và KLM đều cung cấp lựa chọn mua ghế thứ hai với mức giảm 25%, nhưng sẽ trả lại tiền nếu chuyến bay còn chỗ trống để hành khách quá khổ ngồi thoải mái hơn.

Tâm Anh (theo NYPost)