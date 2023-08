Hãng bay EVA Air chia sẻ thông điệp 'rủ xê dịch' trên phố

EVA Air giới thiệu chiến dịch truyền thông mới bằng hình ảnh những chuyến xe buýt màu xanh chạy khắp tuyến đường trung tâm.

Đại diện EVA Air cho biết chiến dịch nhằm mục đích truyền tải thông điệp như "Kẹt xe bực bội? Lập đội bay Nhật, Hàn, châu Âu" và "Đừng ngập trong task, bay Nhật, Hàn, châu Âu bao match" đến với người dân thành phố. Hoạt động diễn ra từ 22/8. Để lan tỏa hình ảnh, EVA Air đã cho chạy quảng cáo trên xe buýt hai tầng, treo biển (billboard và TVC) tại các tuyến đường trung tâm TP HCM.

Biển quảng cáo của EVA Air tại Ngã 6 Phù Đổng, TP HCM. Ảnh: EVA Air

"Không đơn thuần thực hiện một chiến dịch quảng cáo, chúng tôi còn muốn lan tỏa thông điệp tích cực, thúc đẩy niềm đam mê du lịch, khơi gợi những kế hoạch khám phá của giới trẻ", đại diện EVA Air nói.

Bạn Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, TP HCM) cho biết việc nhìn thấy những hình ảnh tích cực đã phần nào động viên tinh thần và gợi mở về một chuyến du lịch trong thời gian tới.

Chiếc xe buýt hai tầng và hình ảnh ca sĩ Hoàng Yến Chibi truyền thông điệp 'rủ xê dịch' của EVA Air. Ảnh: EVA Air

Hãng hàng không Đài Loan EVA Air là thành viên của Liên minh Hàng không Star Alliance. Doanh nghiệp sở hữu mạng lưới bay gồm hơn 1.300 điểm đến gồm Mỹ, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, châu Âu, Australia, Hàn Quốc... Tại thị trường Việt Nam, EVA Air có văn phòng đại diện ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Hãng bay hiện có khoảng 300 tiếp viên và nhân viên mặt đất người Việt.

Theo đại diện hãng bay, để phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách trên mỗi chuyến bay, đơn vị mang đến hệ thống giải trí đa dạng gồm sách, báo, chương trình truyền hình, phim ảnh, nhạc, các trò chơi... Khi sử dụng dịch vụ, hành khách còn có thể đặt trực tuyến các sản phẩm miễn thuế trước khi bay. Hãng hàng không cũng được nhiều hành khách chấm điểm cộng bởi thực đơn món ăn phong phú và ngon miệng.

Bữa ăn của khách hàng ngồi khoang phổ thông (Economy Class). Ảnh: EVA Air

EVA Air từng được vinh danh tại các giải thưởng như "top 8 hãng hàng không tốt nhất thế giới" do Airline Ratings bình chọn, "top 9 hãng hàng không tốt nhất thế giới" do Skytrax bình chọn. Doanh nghiệp giành chiến thắng tại hai hạng mục là "World's Best Premium Economy Class" và "World's Best Premium Economy Class Inflight Catering" trong đêm trao giải tổ chức bởi Skytrax...

