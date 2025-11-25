Hãng bay đón khách kỷ lục chỉ nhờ một câu nói

Hãng hàng không của Anh Jet2 đón kỷ lục hơn 14 triệu lượt khách trong 6 tháng nhờ câu nói gây bão mạng xã hội "Nothing beats a Jet2 holiday".

Hãng hàng không Jet2 cho biết đã đón 14,1 triệu hành khách trong 6 tháng đầu niên độ tài chính tính đến ngày 30/9. Mức này tăng 750.000 lượt người so với cùng kỳ và là con số kỷ lục của họ. Kéo theo đó, doanh thu cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 5,34 tỷ bảng Anh (tương đương gần 7 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù đã chuyển một số áp lực chi phí cho khách hàng, đẩy giá trung bình của một kỳ nghỉ trọn gói tăng 3% lên 933 bảng Anh (hơn 1.200 USD) trong nửa năm, Jet2 vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Khách hàng theo kỳ nghỉ trọn gói tăng 1% lên 4,73 triệu lượt, trong khi hành khách chỉ đi máy bay tăng 16% lên 4,77 triệu lượt.

Nhờ đó, lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm tăng 2%, mặc dù kỳ này phải ghi nhận chi phí đầu tư vào các cơ sở mới tại sân bay Bournemouth và London Luton cao hơn. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm tăng 1%, đạt 800,3 triệu bảng Anh (hơn 1 tỷ USD). Đồng thời, họ cũng có ngân sách cho kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 100 triệu bảng Anh (131 triệu USD), khiến cổ phiếu của công ty tăng 5% một ngày sau đó.

Một chiếc máy bay của hãng Jet2 đang hoạt động. Ảnh: ACB News

Jet2 là một hãng hàng không giá rẻ của Anh, chuyên cung cấp các chuyến bay theo lịch trình và cả các chuyến bay charter. Tính đến năm 2022, đây là hãng hàng không theo lịch trình lớn thứ ba tại Anh, sau easyJet và British Airways.

Ban lãnh đạo cho biết số lượng hành khách đạt kỷ lục nhờ câu nói "Nothing beats a Jet2holidays" (Không gì có thể đánh bại Jet2holidays) bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội, tích lũy được hơn 80 tỷ lượt xem trên toàn cầu. Đây là một câu khẩu hiệu được trích từ đoạn video quảng cáo do hãng phát hành từ năm 2024, giới thiệu các gói nghỉ tiết kiệm của Jet2holidays - công ty con chuyên cung cấp tour trọn gói của hãng.

Đoạn âm thanh mở đầu bằng ca khúc "Hold My Hand" của ca sĩ Jess Glynne phát hành 10 năm trước, theo sau là câu "Nothing beats a Jet2holiday", thành hiện tượng mạng khi người dùng lồng làm nhạc nền cho các video trên mạng xã hội. Âm thanh bắt đầu thu hút sự chú ý trên TikTok vào tháng 4, khi hãng hàng không Jet2 đăng một cuộc thi cho người hâm mộ hát nhép bản âm thanh và có cơ hội giành được voucher mua vé máy bay.

Phía sau đoạn âm thanh 'Nothing Beats A Jet2 Holiday' sốt toàn cầu Đoạn quảng cáo gốc dùng âm thanh "Nothing beats a Jet2 holiday". Video: Jet2

Theo dữ liệu của Google Trends tháng 7, từ khóa "Nothing beats a Jet2holiday" đã đạt mức độ quan tâm cao nhất mọi thời đại, trở thành từ tìm kiếm đột phá hàng đầu trong danh mục phong cách sống. Dù mang không khí vui tươi, nhiều video dùng âm thanh này lại mô tả những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi đi du lịch như bị nước trượt ống đập vào người, suýt trúng rìu bật lại khi chơi ném rìu, bị voi dùng vòi chạm vào mặt khi đang du lịch ở Thái Lan. Nhiều video nhận về hàng chục triệu lượt xem.

Độ nhận diện lan rộng sau trào lưu "Nothing beats a Jet2holiday" còn giúp hãng hàng không này kéo dài đà tăng trưởng sang nửa cuối niên độ tài chính. Jet2 cho biết khách du lịch đang tiếp tục đặt chuyến bay và nghỉ dưỡng cho mùa đông, với sức mua không thua kém những tháng mùa hè. Công ty ghi nhận công suất ghế bán tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện đạt mức 5,5 triệu chỗ ngồi.

Tuy nhiên, hãng hàng không này đã gắn bó với ca khúc "Hold My Hand" từ lâu và điều này từng khiến hành khách "phát mệt". Năm 2018, tạp chí âm nhạc NME đưa tin nhiều hành khách phàn nàn vì bài hát này bị phát quá nhiều trên chuyến bay. Khi đó, ca sĩ trình bày Jess Glynne thừa nhận trong một chương trình radio rằng cô không biết Jet2 sẽ dùng bài hát với tần suất dày đặc như vậy và gửi lời xin lỗi đến những ai thấy phiền.

Tiểu Gu (theo Reuters, Indepedent, Forbes)