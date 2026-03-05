Hãng bảo hiểm phản đối đại lý ôtô khi nói động cơ bị thủy kích

MỹĐại lý nói nguyên nhân hỏng hóc động cơ của chiếc Toyota RAV4 2019 là thủy kích, nhưng công ty bảo hiểm không thấy dấu hiệu của nước.

Jake Weir, một người dân ở Arizona, sở hữu một chiếc RAV4 đời 2019 mua dưới dạng xe đã qua sử dụng được chứng nhận từ Toyota. Xe đã chạy được 96.500 km và đi kèm bảo hành. Vào cuối năm 2025, động cơ hỏng nghiêm trọng, và Toyota từ chối chi trả thiệt hại theo chính sách bảo hành đó.

"Tôi tăng tốc một chút rồi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy khói bốc lên khắp nơi," Weir nói với AZ Family.

Động cơ của chiếc RAV4 khi được tháo dỡ. Ảnh: AZ Family

Weir mang chiếc RAV4 đến một đại lý Toyota địa phương, nơi họ tính phí hơn 1.000 USD để tháo dỡ và kiểm tra động cơ. Theo đại lý, họ tìm thấy hơn một gallon (hơn 3,7 lít) nước bên trong. Kết luận đưa ra là hiện tượng thủy kích dẫn đến hỏng động cơ hoàn toàn, và trên cơ sở đó, họ từ chối yêu cầu bảo hành.

"Tôi phải bị nước tràn vào gần như ngay lập tức thì điều đó mới xảy ra" Weir nói, thêm rằng điều xảy ra khiến ông "không biết làm sao có thể". Khi đó là giữa tháng 9, lúc nhiệt độ ngoài trời khoảng 37 độ C.

Chiếc RAV4 vẫn đang nằm trước sân nhà, với khoang động cơ chỉ còn ắc-quy và một số linh kiện khác, trong khi động cơ nằm ở ghế sau xe. Ảnh chụp màn hình.

Công ty bảo hiểm của Weir lại đưa ra kết luận khác. Sau khi kiểm tra chiếc RAV4, công ty báo cáo không có dấu hiệu nước tràn vào và mô tả sự cố là "hỏng động cơ thực sự". Theo quan điểm của họ, điều này lẽ ra phải được bảo hành bởi Toyota, vì vậy họ cũng từ chối bồi thường.

Một đại diện của Toyota nói với On Your Side - chương trình vận động bảo vệ người tiêu dùng - rằng công ty đã liên hệ với Weir trước đó và không có bình luận gì thêm về báo cáo này.

Vì cả đại lý lẫn công ty bảo hiểm đều không chịu chi trả, Weir cho biết bước tiếp theo của ông sẽ là khởi kiện và gửi khiếu nại người tiêu dùng đến Văn phòng Tổng chưởng lý Arizona.

Mỹ Anh