Hãng bán lẻ hơn 50 năm tuổi của Mỹ sắp phá sản

Bed Bath & Beyond có thể nộp đơn phá sản tuần này, khi giá cổ phiếu giảm khiến họ khó huy động đủ vốn để tránh vỡ nợ, theo WSJ.

Tháng trước, hãng bán lẻ Mỹ Bed Bath & Beyond cho biết cần huy động thêm 300 triệu USD từ phát hành cổ phiếu trước ngày 26/4. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng liên tiếp đi xuống, chỉ còn chưa đầy 0,5 USD hôm 19/4. Điều này khiến Bed Bath & Beyond đối mặt nguy cơ không huy động đủ số tiền trên trước hạn chót.

Đến ngày 10/4, Bed Bath & Beyond mới thu về 48,5 triệu USD từ phát hành cổ phiếu. Khi đó, họ còn 178 triệu cổ phiếu có thể bán thêm. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại, con số này chỉ tương đương 70-80 triệu USD.

Hãng bán lẻ 52 năm tuổi từng cảnh báo nếu không thể huy động đủ tiền từ bán cổ phiếu, họ sẽ phải nộp đơn xin phá sản và thanh lý tài sản. Bed Bath & Beyond từng được coi là cái tên hàng đầu trong mảng bán lẻ đồ dùng gia đình. Tuy nhiên, công ty này vài năm gần đây ghi nhận nhu cầu giảm mạnh, do chiến lược bán sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình thất bại.

Một cửa hàng của Bed Bath & Beyond treo biển giảm giá trước khi đóng cửa. Ảnh: Bloomberg

Kết quả sơ bộ do hãng này công bố cho thấy trong 3 tháng kết thúc vào tháng 2, doanh thu tại các cửa hàng giảm 40-50% so với năm trước đó. Giá cổ phiếu hãng này đã giảm 86% kể từ tháng 1, sau khi họ thông báo đang nghiên cứu các lựa chọn, trong đó có phá sản.

Bed Bath & Beyond có thể có thêm thời gian huy động vốn từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc này cần sự thông qua của các cổ đông trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 9/5. Giới phân tích cho biết Bed Bath & Beyond khó thực hiện việc bỏ phiếu vì cổ phiếu hãng này chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân nắm giữ.

Công ty này hiện còn chịu sức ép từ hai ngân hàng Sixth Street Partners và JPMorgan Chase về việc phải huy động thêm 232 triệu USD muộn nhất là ngày 27/6. Hồi tháng 2, công ty từng lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi và chứng quyền. Tuy nhiên, họ chấm dứt thương vụ phức tạp này sau khi huy động được 360 triệu USD.

Hà Thu (theo WSJ, Reuters)