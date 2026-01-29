Hanel PT được vinh danh 'Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025'

Công ty cổ phần công nghệ Thế Hệ Mới Hanel PT nhận danh hiệu do VCCI trao tặng, tại diễn đàn "Nhà cung ứng Việt Nam – Hành trình tới sự xuất sắc", ngày 29/1

Tại sự kiện, Hanel PT nhận vinh danh từ đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với giải thưởng Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025. Theo doanh nghiệp, danh hiệu là minh chứng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ từ đơn vị gia công, trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Hanel PT nhận danh hiệu do VCCI trao tặng, tại diễn đàn "Nhà cung ứng Việt Nam – Hành trình tới sự xuất sắc", ngày 29/1. Ảnh: Hanel PT

Theo đó, Hanel PT vượt qua nhiều hồ sơ thẩm định khắt khe, được hội đồng bình chọn đánh giá cao nhất trong lĩnh vực điện tử, tin học. Sự kiện này có sự tham gia của đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), VCCI và các tập đoàn đa quốc gia, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Chuỗi cung ứng thế giới đang tái cấu trúc theo hướng bền vững và minh bạch hóa, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng thận trọng trong việc lựa chọn đối tác. Đối với Hanel PT, năng lực sản xuất là điều kiện cần, nhưng năng lực quản trị và kỷ luật vận hành mới là điều kiện đủ", đại diện doanh nghiệp nói. "Trong 25 năm qua, Hanel PT kiên định vận hành theo các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, duy trì chất lượng ổn định, khả năng kiểm soát rủi ro và đáp ứng các kỳ "Audit" khắt khe nhất của đối tác quốc tế".

Dây chuyền sản xuất thông minh tại Hanel PT. Ảnh: Hanel PT

Tại phiên tọa đàm với chủ đề "Thách thức và lộ trình để doanh nghiệp Việt trở thành mắt xích không thể thiếu", bà Trần Thị Thu Trang, Tổng giám đốc Hanel PT mang đến góc nhìn thực tế của doanh nghiệp có 25 năm kinh nghiệm, làm việc cùng các đối tác FDI khó tính. Theo bà, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các đối tác quốc tế sẽ tìm nhà cung cấp có giá tốt, sự an toàn và minh bạch.

"Chúng tôi không coi chuyển đổi số hay ESG là xu hướng, mà là cách sống đã nằm trong văn hóa, triết lý của công ty. Việc ứng dụng Smart Factory giúp Hanel PT truy xuất dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, giảm tối đa rủi ro audit cho khách hàng. Từ đó, họ đặt niềm tin vào năng lực vận hành của doanh nghiệp Việt", Tổng giám đốc Hanel PT Trần Thị Thu Trang nói tại tọa đàm.

Bà Trần Thị Thu Trang (giữa) chia sẻ tại tọa đàm "Thách thức và lộ trình để doanh nghiệp Việt trở thành mắt xích không thể thiếu". Ảnh: Hanel PT

Ngoài lĩnh vực công nghệ, giải thưởng lần này cũng ghi nhận cam kết của Hanel PT trong chiến lược phát triển bền vững ESG. Doanh nghiệp này xác định ESG là điều kiện bắt buộc của chuỗi cung ứng toàn cầu, nên đã chủ động tối ưu năng lượng, hướng tới sản xuất xanh và môi trường làm việc an toàn.

(Nguồn: Hanel PT)