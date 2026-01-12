Handong E&C vào top 100 doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam

Handong E&C được ghi nhận trong Top 100 doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam nhờ năng lực thích ứng, đổi mới và định hướng phát triển bền vững.

Lễ trao giải diễn ra ngày 8/1, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Bảng xếp hạng VNR Future 100 - Top 100 doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức. Kết quả dựa trên nghiên cứu độc lập và hệ thống tiêu chí kế thừa từ VNR500. Các tiêu chí được mở rộng theo chuẩn mực quốc tế về đổi mới sáng tạo, quản trị, phát triển bền vững và tác động xã hội.

Theo ban tổ chức, VNR Future 100 nhận diện các doanh nghiệp không chỉ có quy mô, mà còn sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế. Việc Handong E&C góp mặt trong bảng xếp hạng cho thấy quá trình duy trì tăng trưởng và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đại diện công ty Handong E&C nhận giải thưởng tại VNR Future 100. Ảnh: Handong E&C

Dấu ấn qua các dự án

Năm 2025, Handong E&C ghi nhận kết quả hoạt động tích cực về quy mô và doanh thu. Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm đạt hơn 2.200 tỷ đồng. Các dự án tập trung tại TP HCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai, Quảng Ngãi...

Một số dự án tiêu biểu doanh nghiệp tham gia gồm K-Home New City - Bình Dương cũ, Đại Phước Oasia SwanBay - Đồng Nai, nhà máy sản xuất vải Sedo-Dung Quất - Quảng Ngãi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre cũ, Dreamville - Campuchia...

Dự án tiêu biểu của Handong E&C trong năm 2025 là Đại Phước Oasia Swanbay. Ảnh: Handong E&C

Các dự án trải rộng nhiều phân khúc, từ chung cư cao tầng, khu đô thị đến bệnh viện, trường học và hạ tầng. Điều này đòi hỏi năng lực thi công đồng bộ, kiểm soát chất lượng và tiến độ chặt chẽ.

Đến nay, Handong E&C đã triển khai hơn 45 dự án. Doanh nghiệp hoạt động tại hơn 10 tỉnh, thành trong nước và mở rộng ra ba quốc gia. Tổng số căn hộ hoàn thành vượt 18.000 căn.

Gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững

Bên cạnh hoạt động xây dựng, Handong E&C xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược dài hạn. Từ năm 2022 đến 2025, doanh nghiệp triển khai chương trình Green Day tại nhiều địa phương. Chương trình khuyến khích nhân viên chạy bộ và đạp xe vì môi trường. Tổng quãng đường ghi nhận hơn 11.800 km. Theo ước tính từ doanh nghiệp, việc kết hợp các hoạt động này với giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo tại dự án giúp giảm gần 100 tấn CO2 mỗi năm.

Ở lĩnh vực cộng đồng, từ năm 2019, Handong E&C duy trì mô hình xe lưu động Bap Bap. Chương trình cung cấp hơn 3.500 suất ăn cho bệnh nhi, người có hoàn cảnh khó khăn và người lao động tại công trường.

Chương trình Bap Bap tổ chức tại các dự án Handong E&C đang thi công. Ảnh: Handong E&C

Doanh nghiệp cũng phối hợp Kim Oanh Group triển khai các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Nổi bật là cứu trợ sau thiên tai tại Huế, triển khai hỗ trợ tại 7 địa phương, 12 trường học, với hơn 200 tấn gạo giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Theo các chuyên gia, việc triển khai CSR có trọng tâm và gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng phản ánh năng lực sẵn sàng cho tương lai của doanh nghiệp, đặc biệt khi các tiêu chí ESG ngày càng được quan tâm.

Đại diện Handong E&C cho biết, việc ghi danh trong VNR Future 100 là nền tảng để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định đồng thời nâng cao năng lực quản trị và từng bước tích hợp các yếu tố phát triển bền vững.

"Trong bối cảnh ngành xây dựng và bất động sản chuyển đổi mạnh về mô hình phát triển, việc cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội sẽ góp phần định hình diện mạo mới của thị trường. Đây cũng là mục tiêu Handong E&C hướng tới", đại diện doanh nghiệp chia sẻ thêm.

Anh Vũ