Hạn sử dụng của nước

Nước lấy từ máy có thể lưu trữ và sử dụng tối đa trong vòng 6 tháng, nước đóng chai thường ghi hạn sử dụng không quá ba năm kể từ ngày sản xuất.

Nước máy có thể giữ trong 6 tháng

Theo website chuyên về sức khỏe healthline, nước máy có thể lưu trữ và sử dụng trong tối đa 6 tháng với rất ít nguy cơ gây tác dụng phụ có hại cho sức khỏe, miễn là nó được bảo quản đúng cách.

Thực tế, nước thông thường có thể bị thiu theo thời gian, nguyên nhân là do carbon dioxide (CO2) trong không khí trộn với nước, làm nước có tính axit nhiều hơn một chút.

Các chuyên gia về sức khỏe khuyên, nếu định chứa nước máy, hãy dùng các thiết bị đựng đã được làm sạch và khử trùng, nên ghi rõ ngày đổ nước và bảo quản ở nơi mát, khô và tối trong vòng tối đa 6 tháng.

Nước lấy từ vòi có thể lưu trữ và dùng trong 6 tháng. Ảnh: food.ubc.ca

Nước đóng chai có thể hết hạn sử dụng

Nếu bạn từng mua nước đóng chai, bạn có thể nhận thấy ngày hết hạn được in trên bao bì nhựa. Hiện nay, hầu hết các loại nước đóng chai được bày bán trên thị trường đều có ghi hạn sử dụng. Điều này có thể khiến bạn băn khoăn liệu nước có an toàn để uống sau khi hết hạn sử dụng hay không.

Dù bản thân nước không hết hạn nhưng nước đóng chai thường có hạn sử dụng.

Năm 1987, New Jersey trở thành tiểu bang đầu tiên và duy nhất của Mỹ thông qua luật yêu cầu tất cả các sản phẩm thực phẩm, kể cả nước đóng chai, phải có hạn sử dụng từ 2 năm trở xuống kể từ ngày sản xuất. Khi luật này được thông qua, việc in ngày hết hạn đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp đối với các nhà sản xuất nước đóng chai trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, luật này sau đó đã được thay đổi và không có luật hiện hành nào ở Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất in ngày hết hạn trên nước đóng chai.

Dù vậy các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên uống nước đóng chai nhựa đã quá hạn sử dụng. Bởi vì theo thời gian, nhựa có thể ngấm vào nước, làm ô nhiễm nước với các hóa chất, như antimon và bisphenol A (BPA). Các hợp chất nhựa này có thể tích tụ từ từ trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe đường ruột cũng như khả năng miễn dịch và chức năng hô hấp.

Mẹo lưu trữ nước đúng cách

Bảo quản nước đóng chai đúng cách (ở nơi mát mẻ, không có ánh nắng trực tiếp) có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ, như buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy khi uống nước bị thiu. Thường nhiệt độ cao có thể thúc đẩy vi khuẩn phát triển và tăng giải phóng các hóa chất nhựa có hại vào nước.

Vật liệu nhựa cũng có khả năng thẩm thấu, dù rất nhẹ, tốt nhất nên lưu trữ nước đóng chai cách xa các vật dụng và hóa chất tẩy rửa gia dụng.

Nếu bạn nhận thấy nước có vị hoặc mùi lạ, nên đun sôi nước trước khi uống hoặc bỏ đi.

Kim Ánh (Theo Healthline)