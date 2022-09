Han So Hee tái xuất sau tai nạn phim trường

Hàn QuốcDiễn viên Han So Hee dự sự kiện sau khi bị thương ở mặt vì đóng cảnh hành động.

Theo Marie Claire, người đẹp 28 tuổi tham gia buổi khai trương một cửa hàng thời trang tại Seoul hôm 3/9, cô cho biết vui vẻ khi trở lại công việc sau một tháng dưỡng thương. So Hee may mắn khi không bị sẹo ở mặt, do đóng cảnh nguy hiểm ở phim Kyungseong Creature hồi đầu tháng 8.

Trên các diễn đàn, fanpage, nhiều khán giả nhận xét Han So Hee gầy đi. Thời gian qua, cô nhiều lần thành tâm điểm bàn tán khi đăng các bức vẽ nội dung tiêu cực trên trang cá nhân, như hình vẽ liên quan ngược đãi, bạo lực tình dục... Không ít người cho rằng So Hee mắc bệnh tâm lý. Trên fanpage, cô từng trả lời fan: "Mọi người lo lắng cho tôi phải không, tôi không sao".

Khán giả nhận xét So Hee giảm cân so với trước. Ảnh: Osen

Han So Hee lớn lên trong gia đình không khá giả, từng làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, quán bar sau khi tốt nghiệp cấp ba. Năm 2016, So Hee casting và được chọn đóng chính trong MV Tell Me What To Do của nhóm nhạc đình đám SHINee. Sau đó, cô góp mặt trong MV của ca sĩ Jung Yong Hwa, Roy Kim, làm mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, kính áp tròng, game, đồ ăn... Từ năm 2020, cô thành gương mặt được săn đón nhờ thành công của phim Thế giới hôn nhân.

Han So Hee trong "My Name" Han So Hee trong phim "My Name". Video: Netflix

Từ tuyến vai phụ, hai năm qua, Han So Hee đóng chính ở Nevertheless, My Name. Diễn viên được giới chuyên môn, khán giả khen diễn xuất tiến bộ. Cô còn được đánh giá cao khi nỗ lực học võ, cách dùng vũ khí để thể hiện cảnh hành động trong các tác phẩm.

Như Anh (theo Marie Claire)