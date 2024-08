Han So Hee biến sân bay thành sàn catwalk

Diễn viên tên thật Lee So Hee, gia nhập làng giải trí khi đóng chính MV Tell me what to do của nhóm SHINee hồi 2016. Sau đó, cô góp mặt trong MV của Jung Yong Hwa, Roy Kim, làm mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, kính áp tròng, game, đồ ăn... Người đẹp ghi dấu với các phim Thế giới hôn nhân, Nevertheless, My name. Ảnh: Dispatch