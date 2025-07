Han Sara và dàn 'em xinh' khuấy động sân khấu

Ở phần sau, Han Sara solo, mang đến hình ảnh mới mẻ qua nhiều bài hát theo phong cách sôi động, do Cheng sáng tác như Xinh, Món quà của phật. Trước đây, cô chủ yếu hát ballad, do đó sự thay đổi khiến các khách mời như Cường Seven, Lyhan dành lời khen.