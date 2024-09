Han Sara thử nghiệm dòng nhạc RnB, City Pop

Ca sĩ Hàn Han Sara hợp tác nhạc sĩ Machiot thực hiện EP "I Sara You" gồm bốn ca khúc thuộc thể loại RnB, City Pop.

Cô nghe và tìm hiểu nhiều về dòng nhạc mới trước khi bắt tay làm EP (từ viết tắt của Extended Play - là dạng đĩa có ít ca khúc). Trước đây, Han Sara chủ yếu hát thể loại pop ballad. Giọng ca gốc Hàn Quốc cho biết muốn trải nghiệm nhiều phong cách, khám phá giọng hát của bản thân.

MV "Bông hồng lẻ loi" - Han Sara MV "Bóng hồng lẻ loi" (Machiot sáng tác) - Han Sara. Video: Nhân vật cung cấp

Han Sara cùng nhà sản xuất âm nhạc Machiot (tên thật Đỗ Minh Nghĩa) chọn bốn nhạc phẩm gồm: I Sara You, Meme, Khu vực cấm hôn, Bóng hồng lẻ loi viết trong một năm để đưa vào dự án. Mỗi bài hát là một câu chuyện, lấy cảm hứng từ cuộc sống của ca sĩ. Thông qua chủ đề tình yêu, cô xây dựng hình ảnh cô gái yêu đời, tự tin.

Tên gọi I Sara You (I Love You) mang ý nghĩa về sự yêu thương, chia sẻ trong cuộc sống. Han Sara nói: "Giai đoạn thực hiện sản phẩm này là lúc tình hình kinh tế khó khăn chung nên tôi chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người".

Sau 5 năm đầu quân cho công ty Ông Cao Thắng - Đông Nhi, năm 2022, Han Sara quyết định hoạt động độc lập. Cô ngưng hát, dành thời gian tìm kiếm hướng đi mới. Không xuất hiện trên sân khấu, cô trang trải cuộc sống nhờ thu nhập từ kênh YouTube riêng, quảng cáo.

Han Sara cho biết hiện không còn rơi vào tình trạng loay hoay trong sự nghiệp như trước vì biết bản thân muốn gì. Cô tìm được êkíp làm việc phù hợp, ăn ý, cùng đưa ra định hướng. Trong hai năm im ắng, cô tập trung học thêm về thanh nhạc cũng như vũ đạo. "Tôi trau dồi kỹ năng mỗi ngày để trở lại với âm nhạc", ca sĩ nói.

Han Sara chụp bộ ảnh ở studio vào tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Han Sara 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc. Năm 2010, bố cô nhận công việc ở Việt Nam, đưa Sara và chị gái theo cùng, muốn cả hai có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa mới. Lúc đó, Han Sara được 10 tuổi, sớm bộc lộ yêu thích âm nhạc. Cô được chú ý khi tham gia Giọng hát Việt 2017 với khả năng hát tiếng Hàn, Anh, Việt. Ca sĩ quyết định ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp còn bố và chị gái cô về Hàn Quốc sinh sống.

Cô có nhiều MV thu hút chục triệu lượt xem như Đếm cừu (Ân Nhi sáng tác), Con gái khi yêu (Only C), Mình hẹn hò nhau đi (Huỳnh Hiền Năng). Cô cũng thử sức với diễn xuất khi đóng vai chính Hạ An trong phim Siêu quậy có bầu, ra web drama Đừng làm bạn nữa. Ngoài khả năng ca hát, vũ đạo, Han Sara thu hút nhiều fan nhờ ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang hiện đại.

Hoàng Dung