Han Sara khóc khi hội ngộ bố

TP HCMCa sĩ người Hàn Quốc Han Sara bật khóc khi gặp lại bố sau nhiều năm xa cách.

Ca sĩ tổ chức buổi fan meeting đánh dấu sự trở lại sau hai năm im ắng. Tại sự kiện, cô thể hiện nhiều ca khúc được yêu mến trước đó như Đếm cừu (Ân Nhi) hay Mình hẹn hò nhau đi (Huỳnh Hiền Năng).

Khi Han Sara biểu diễn bài mới Công chúa của ba (Machiot, Weeza), phát hành dịp Ngày của cha (chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm), bố cô giấu mình trong bộ đồ gấu bông, lên sân khấu nhún nhảy, cổ vũ con gái. Cuối tiết mục, Han Sara vỡ òa khi bố cô cởi bộ hóa trang. Ông cho biết Hàn Quốc bay sang Việt Nam ủng hộ con gái mà không nói trước với cô.

Han Sara bật khóc khi gặp bố Han Sara bật khóc khi nhận ra bố trên sân khấu trong tiết mục "Công chúa của ba" (phút 3:47). Video: Hoàng Dung

Han Sara có bố mẹ đều là người Hàn Quốc. Năm 2010, bố cô tìm được công việc tốt ở Việt Nam, đưa hai con gái theo cùng, muốn cả hai có cơ hội sống ở nước ngoài, trải nghiệm nền văn hóa mới. Lúc đó, Han Sara được 10 tuổi, sớm bộc lộ yêu thích âm nhạc. Cô được chú ý từ khi tham gia Giọng hát Việt 2017, với khả năng hát tiếng Hàn, Anh, Việt. Năm 2018, cô đầu quân vào công ty giải trí của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Suốt sáu năm ca hát, tiền lương của cô đủ thuê tiền nhà, mọi chi tiêu của cô được công ty và bố lo. Bố cô luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái trong sự nghiệp.

"Tôi mê hát đến độ nửa đêm còn bật dậy ngồi ngân nga. Bố tôi rất lo lắng, sợ môi trường giải trí có nhiều vấn đề nhạy cảm không phù hợp với tuổi của con gái. Tôi phải thuyết phục ông rất nhiều bằng cách tự làm video nhạc trên mạng, may mắn thu hút người xem", ca sĩ nói.

5 năm trước, bố cô cũng trở về quê nhà còn Han Sara quyết định vẫn ở Việt Nam ca hát. Cô cho biết quen sống với bố từ nhỏ nên luôn nhớ nhung khi ông không còn bên cạnh. Mỗi ngày, ca sĩ đều nhắn tin trò chuyện, bàn luận cùng bố mọi lĩnh vực trong cuộc sống. "Bố là chỗ dựa tinh thần rất lớn vì tôi xa mẹ từ nhỏ", giọng ca gốc Hàn Quốc nói.

Ca sĩ cho biết có khoảng thời gian rơi vào tình trạng loay hoay không biết phải làm gì. Năm 2022, khi hoạt động độc lập, cô ngưng hát, dành thời gian tìm kiếm hướng đi mới. Mỗi ngày cô lấy việc đọc sách, luyện giọng hát là niềm vui. Dù không xuất hiện trên sân khấu, cô vẫn có thể trang trải cuộc sống nhờ thu nhập từ kênh YouTube riêng, quảng cáo. "Tôi có thể tự lập kinh tế, không còn phụ thuộc vào gia đình như trước", cô nói.

Hiện ca sĩ tìm được công ty quản lý mới, định hướng lại hình ảnh và phong cách âm nhạc. Sắp tới cô ra EP (album ngắn) với nhiều dòng nhạc khác nhau.

Ca sĩ Han Sara cho biết muốn phát triển công việc ca hát ở làng giải trí Việt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Han Sara, 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc. Cô có nhiều MV thu hút chục triệu lượt xem như Đếm cừu (Ân Nhi), Con gái khi yêu (Only C), Mình hẹn hò nhau đi (Huỳnh Hiền Năng). Cô cũng thử sức với diễn xuất khi đóng vai chính Hạ An trong phim Siêu quậy có bầu, ra web drama Đừng làm bạn nữa. Ngoài khả năng ca hát, vũ đạo, Han Sara thu hút nhiều fan nhờ ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang hiện đại.

MV "Đếm cừu" - Han Sara MV "Đếm cừu" (sáng tác: Ân Nhi) - Han Sara. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung