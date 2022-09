Hàn Quốc xây kho dự trữ xử lý khủng hoảng kim chi

Chính phủ Hàn Quốc quyết định xây dựng thêm hai cơ sở lưu trữ cải thảo khổng lồ, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kim chi hiện tại.

Mỗi cơ sở có diện tích 9.900 m2, được xây dựng tại các khu vực ngoại thành Goesan và Haenam. Kích thước tổng cộng của hai kho này tương đương ba sân bóng đá, cho phép lưu trữ 10.000 tấn cải thảo và ướp muối 50 tấn mỗi ngày. Chi phí của dự án vào khoảng 58 tỷ won (40 triệu USD), dự kiến hoàn thành năm 2025.

Người Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng giá kim chi tăng vọt sau khi đợt nắng nóng cực đoan và mưa lũ tàn phá phần lớn các cánh đồng cải thảo trên toàn quốc. Món ăn phổ biến trong bữa cơm của người dân nước này hiện đắt đỏ và ngày càng khó mua.

Tình trạng thiếu nguồn cung và giá cải thảo leo thang gây nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất kim chi địa phương, thậm chí trầm trọng hơn khi kim chi Trung Quốc giá rẻ xâm nhập thị trường.

Theo số liệu từ Tập đoàn Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn Quốc (aT), giá cải thảo đã cao gấp đôi trong năm nay và tăng hơn 41% chỉ trong tháng qua, chạm mức 3.300 won (2,3 USD)/kg. Khoảng 3/4 số kim chi thương mại ở quốc gia này làm từ cải thảo.

Giá củ cải trắng, nguyên liệu cho một loại kim chi phổ biến khác, cũng tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 2.800 won/kg, theo aT. Nguyên nhân được cho là do tình trạng lạm phát kỷ lục.

Nhân viên làm việc tại nhà máy Cheongone Organic Kimchi ở Cheongju, Hàn Quốc, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

"Trước đây cứ đến tháng 6 chúng tôi sẽ mua cải thảo tích trữ, để sử dụng khi giá cải tăng lên", Ahn Ik-jin, giám đốc điều hành nhà sản xuất Cheongone Organic, cho biết. "Nhưng năm nay kho chúng tôi đã hết sạch".

"Chúng tôi từng sản xuất 15 tấn kim chi mỗi ngày, giờ chỉ còn chưa đến 10 tấn", ông nói thêm, cho biết công ty phải tăng giá kim chi lên hơn gấp rưỡi, ở mức 5.000 won (3,5 USD)/kg.

Ngành công nghiệp kim chi của Hàn Quốc trượt dốc trong một thời gian khá dài, trong khi kim chi nhập khẩu từ Trung Quốc, có giá bằng khoảng 1/3 kim chi sản xuất trong nước, đã tăng mạnh trong 20 năm qua, chiếm 40% thị trường kim chi thương mại nội địa.

Năm ngoái, gần một nửa trong số 1.000 nhà sản xuất kim chi của Hàn Quốc đã đóng cửa vĩnh viễn hoặc tạm thời, hoặc chuyển sang kinh doanh các sản phẩm khác, theo nghiên cứu của công ty phân tích dữ liệu Korea Rating & Data.

Các công ty kim chi hy vọng kế hoạch xây hai kho mới của chính phủ ít nhất sẽ ngăn các nhà sản xuất nội địa mất thêm vị thế. Chính phủ Hàn cũng hy vọng dự án sẽ "góp phần to lớn vào việc củng cố thêm vị thế của kim chi nội địa trên toàn cầu".

Lim Jeung-guen, phó giám đốc bộ phận xúc tiến công nghiệp thực phẩm của Bộ Nông nghiệp, cho biết chính phủ Hàn có thể xây thêm nhiều khu nữa nếu dự án đầu tiên đạt hiệu quả cao.

Đức Trung (Theo Reuters)