Hàn Quốc xác định công dân thứ ba chết ở Campuchia liên quan lừa đảo

Công dân thứ ba của Hàn Quốc tử vong tại Campuchia là người bị truy nã vì liên quan đường dây lừa đảo trị giá gần 8,5 triệu USD.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết một công dân nước này, được gọi là A, đã chết tại bệnh viện ở Campuchia hồi tháng 6. Nguyên nhân tử vong được cho là biến chứng tim mạch dẫn đến ngưng tim, nhưng tình huống cụ thể không được công bố.

A là người tuyển mộ nhân viên làm việc cho đường dây lừa đảo tình cảm trị giá 12 tỷ won (gần 8,5 triệu USD) mà cảnh sát thành phố Ulsan đang điều tra. Giới chức Hàn Quốc trước đó xác định được danh tính của A và đề nghị Interpol phát thông báo đỏ để truy nã người đàn ông này.

Khu phức hợp Mango, nơi được cho là một trung tâm lừa đảo, ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Hankyoreh

Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan ngoại giao thông báo về cái chết của A, cảnh sát Hàn Quốc đã đóng hồ sơ vụ án với lý do "không có quyền truy tố".

A trở thành công dân Hàn Quốc thứ ba chết tại Campuchia khi liên quan đến mạng lưới lừa đảo. Hồi đầu tháng, giới chức Campuchia phát hiện một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi tử vong gần khu vực biên giới. Một sinh viên Hàn Quốc hơn 20 tuổi cũng thiệt mạng hồi tháng 8, sau khi bị bắt giam và tra tấn tại trung tâm lừa đảo ở vùng núi Bokor thuộc tỉnh Kampot của Campuchia.

Theo giới chức Hàn Quốc, khoảng 1.000 công dân nước này nằm trong số hơn 200.000 người đang làm việc tại những tụ điểm lừa đảo ở Campuchia. Do bị uy hiếp bằng bạo lực, một số phải thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, bằng cách xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền.

Cảnh sát Campuchia cho biết được đề nghị giúp đỡ 60 công dân Hàn Quốc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trong năm nay, trong đó 40 người đã được tìm thấy. Lực lượng này vẫn đang tìm kiếm 76 người Hàn Quốc không rõ tung tích ở Campuchia.

Vũ Hoàng (Theo Yonhap, Korea Times, Korea Herald)