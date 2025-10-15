Hàn Quốc ước tính 1.000 công dân làm việc trong trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Hàn Quốc sẽ cử một nhóm đặc biệt đến Campuchia, sau khi ước tính khoảng 1.000 công dân nước này đang tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến.

"Khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch đang làm việc trong ngành công nghiệp lừa đảo tại Campuchia, nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có Hàn Quốc", Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac hôm nay cho hay.

Theo ông, có số lượng đáng kể công dân Hàn Quốc đang làm việc tại những trung tâm lừa đảo như vậy. "Rất khó xác minh con số chính xác, nhưng cơ quan chức năng trong nước ước tính khoảng hơn 1.000 người", ông nói thêm.

Ông Wi cũng cho biết 63 nghi phạm người Hàn Quốc đang bị giam sau khi bị cảnh sát Campuchia bắt trong chiến dịch trấn áp.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa nhóm này về nước vào cuối tuần này. Điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa họ khỏi hiện trường vụ án. Sau khi trở về, họ sẽ bị điều tra và xử lý theo pháp luật, tùy thuộc mức độ liên quan", ông cho hay.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac tại cuộc họp báo ở Văn phòng Tổng thống ngày 15/10. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc sẽ cử một nhóm đặc biệt tới Campuchia trong ngày 15/10 để trao đổi về các trung tâm lừa đảo và giả mạo việc làm, liên quan vụ hàng chục công dân nước này bị bắt cóc. Nhóm do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu và bao gồm quan chức cảnh sát, tình báo.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết từ tháng 1 đến tháng 8, đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia đã nhận được 330 đơn trình báo về người mất tích hoặc bị giam giữ ở Campuchia. Đến nay họ vẫn chưa thể xác định tình trạng của 80 người.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ có kế hoạch "thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao để đảm bảo Campuchia sẽ hợp tác", đồng thời "phối hợp với các bộ liên quan để tăng cường năng lực ứng phó của đại sứ quán, trong đó có tăng số lượng cảnh sát tại sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia".

Cảnh sát Hàn Quốc sẽ "thảo luận với chính quyền Campuchia về việc hồi hương những người Hàn Quốc bị giam" và tiến hành cuộc điều tra chung về cái chết của một sinh viên Hàn Quốc.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tình trạng ngược đãi tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia đang diễn ra "quy mô lớn". Họ ước tính có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, nơi các nhóm tội phạm có tổ chức tiến hành buôn người, lao động cưỡng bức, tra tấn, tước đoạt tự do và nô dịch.

Huyền Lê (Theo AFP, Yonhap)