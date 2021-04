Hàn Quốc tưởng niệm 7 năm vụ chìm phà Sewol

Gia đình các nạn nhân của vụ chìm phà Sewol hôm nay trở về vùng biển ngoài khơi đảo Jindo, nơi diễn ra thảm kịch 7 năm trước.

Trên con tàu di chuyển về vùng biển phía tây nam Hàn Quốc hôm nay, người thân của các nạn nhân xấu số trong vụ chìm phà Sewol hôm 16/4/2014 vẫn chưa nguôi nỗi đau và ký ức tang thương về thảm kịch khiến hơn 300 người thiệt mạng.

"Với tôi lễ kỷ niệm năm nay đặc biệt hơn các năm trước, vì thời tiết bây giờ gần giống ngày xảy ra tai nạn. Chúng tôi chưa tìm ra sự thật đằng sau vụ chìm phà Sewol và vẫn tiếp tục chờ đợi", Lee Yong-ki, cha của Lee Jin-ho, một học sinh thiệt mạng 7 năm trước, nói.

Người thân của các nạn nhân vụ chìm phà Sewol thả hoa xuống vùng biển ngoài khơi đảo Jindo, Hàn Quốc, hôm nay. Ảnh: Reuters.

Trong buổi lễ tưởng niệm hôm nay, gia đình các nạn nhân thả từng nhành hoa xuống nước và im lặng bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất. Nhiều người đau đớn khi nhớ lại ký ức 7 năm trước, gục xuống sàn tàu và bật khóc. Gia đình của các nạn nhân ôm lấy nhau, cùng chia sẻ mất mát chưa thể nguôi ngoai.

"Sau tai nạn ấy, tôi sợ đến nơi có nước, nhưng hôm nay tôi đến đây vì Yoo-min không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa rồi", Kim Young-oh, cha của Kim Yoo-min, một trong những nạn nhân của vụ chìm pha Sewol, nghẹn ngào kể.

Ông Kim năm 2014 đã tuyệt thực 46 ngày để yêu cầu chính phủ Hàn Quốc ban hành điều luật đặc biệt điều tra vụ tai nạn. Ông cho biết 7 năm đã trôi qua nhưng vẫn còn nhiều suy đoán về vụ chìm phà và ông lo sợ nó ngày càng rơi vào quên lãng.

Hoa và kỷ vật được đặt trên bàn của các học sinh trường Danwon thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol. Ảnh: Reuters.

Chính quyền cùng ngày cũng tổ chức một lễ tưởng niệm vụ chìm phà Sewol ở thành phố Ansan, nơi trường Trung học Phổ thông Danwon tọa lạc. Buổi lễ có sự tham gia của Thống đốc Gyeonggi Lee Jae-myung, hạ nghị sĩ Joo Ho-young và được phát trực tiếp trên YouTube.

"Hàn Quốc đã thay đổi sau thảm họa Sewol, chúng ta đã có những thay đổi ý nghĩa. Ngày 16/4 đã trở thành ngày an toàn cộng đồng và chính phủ đã đặt ưu tiên bảo vệ cuộc sống cùng sự an toàn của người dân. Nhân dịp này, tôi một lần nữa xin hứa chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng đất nước an toàn cho trẻ em", Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hae nói.

Phà Sewol nặng 6.825 tấn, chở chở 476 hành khách trên đường đến đảo nghỉ mát Jeju, bất ngờ bị lật ngoài khơi đảo Jindo hôm 16/4/2014. Thảm hoạ tồi tệ nhất thời bình ở Hàn Quốc khiến 304 người chết, trong đó có 250 học sinh và 11 giáo viên của trường Trung học Phổ thông Danwon.

Ngọc Ánh (Theo Yonhap)