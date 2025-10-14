Hàn Quốc truy vết tài khoản nam sinh bị tra tấn đến chết ở Campuchia

Giới chức Hàn Quốc điều tra nghi vấn băng nhóm tội phạm rút hàng chục nghìn USD trong tài khoản ngân hàng của nam sinh bị bắt cóc và sát hại tại Campuchia.

Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 14/10 cho biết toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nam sinh họ Park, 22 tuổi, đã "bốc hơi" sau khi anh này bị bắt cóc, tra tấn và sát hại ở Campuchia hồi tháng 8.

Các điều tra viên cho rằng Park bị dụ dỗ tham gia đường dây "thồ tiền" cho các tổ chức tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch bất chính. Nhiều khả năng nhóm tội phạm đứng sau đường dây đã nhanh chóng rút toàn bộ tiền để phi tang chứng cứ khi biết tin Park tử vong.

Giới chức Hàn Quốc đang truy vết dòng tiền bị rút khỏi tài khoản ngân hàng của Park. Tổng số tiền bị rút ước tính khoảng 100 triệu won (70.000 USD).

"Chúng tôi nhận định ít nhất ba người tham gia quá trình rút và chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân. Dòng tiền có thể đã được rửa qua nhiều khâu như rút tại cây ATM hoặc chuyển khoản liên tiếp", đại diện cơ quan điều tra tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết.

Cảnh sát đồng thời mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm tài chính ở Hàn Quốc có thể đã chiêu mộ Park, nghi ngờ tổ chức này thông đồng với băng đảng tại Campuchia và có liên quan tới những vụ bắt cóc tương tự nhắm vào loạt công dân Hàn Quốc.

Theo đánh giá bước đầu của cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang, mạng lưới này được tổ chức tinh vi, theo mô hình "tế bào". Mỗi thành viên hoạt động độc lập với phần còn lại, không biết danh tính những người khác trong mạng lưới, nhằm đảm bảo bí mật.

Nam sinh Park bị ép dùng chất kích thích sau khi bị tội phạm lừa đảo bắt cóc tại Campuchia, trong video lan truyền trên mạng xã hội tuần qua. Ảnh: Korea Herald

Các điều tra viên cho rằng nghi phạm họ Hong, đàn anh của Park trong trường đại học ở tại tỉnh Nam Chungcheong, đã giới thiệu nạn nhân vào mạng lưới "thồ tiền", khiến sinh viên này rơi vào bẫy bắt cóc của tội phạm lừa đảo quốc tế.

Hong bị bắt và truy tố hồi tháng 9 với cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Điện tử. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để xác định kẻ ra lệnh cho Hong trong đường dây.

Nam sinh Park rời Hàn Quốc ngày 17/7, thông báo với gia đình rằng mình đến Campuchia để tham dự một hội chợ triển lãm. Vài ngày sau, gia đình anh nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc 35.000 USD.

Đến ngày 8/8, thi thể của Park được phát hiện gần núi Bokor thuộc tỉnh Kampot. Giới chức Campuchia kết luận nạn nhân tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn.

Người điều hành kênh mạng xã hội "War on Crime 2", có biệt danh Cheonma, cuối tuần qua công bố video cho thấy Park bị ép sử dụng chất kích thích và nói về cách mình bị đưa sang Campuchia.

Cheonma cho rằng Park bị giam sau khi 57 triệu won (khoảng 40.000 USD) biến mất khỏi tài khoản của tổ chức, khiến các thành viên trong băng nhóm nghi ngờ anh biển thủ tiền. Cảnh sát Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Trước tình trạng các nhóm lừa đảo ngày càng tập trung nhắm vào công dân Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung ngày 11/10 yêu cầu chính phủ "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia".

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 12/10 tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp cùng đại sứ quán Hàn Quốc trong vụ án ở Kampot, "tiếp tục điều tra và bắt giữ mọi nghi phạm cũng như đồng phạm còn lại, đảm bảo công lý được thực thi".

