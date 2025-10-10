Hàn Quốc triệu đại sứ Campuchia liên quan nạn lừa đảo việc làm

Hàn Quốc triệu đại sứ Campuchia để phản đối, liên quan tình trạng lừa đảo việc làm trực tuyến nhằm vào công dân nước này.

"Ngoại trưởng Cho Hyun hôm nay đã triệu Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ lo ngại về tình trạng lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn Quốc tại Campuchia", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Ông Cho kêu gọi Campuchia sớm có biện pháp thực chất, hiệu quả để chấm dứt nạn lừa đảo trực tuyến và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc ở nước này, tăng cường hợp tác giữa cảnh sát hai nước để đảm bảo ứng phó nhanh chóng trong trường hợp cần thiết.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đại sứ Khuon nói ông thấu hiểu những lo ngại và lập trường của chính phủ Hàn Quốc, sẽ báo cáo lại với chính phủ Campuchia.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Tokyo, Nhật Bản ngày 29/7. Ảnh: Reuters

Nghị sĩ Na Kyung-won, đảng Quyền lực Nhân dân, cho biết số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia đã tăng từ trung bình 10-20 vụ một năm lên 220 vụ trong năm 2024 và 330 vụ trong 8 tháng đầu năm nay. Nhiều nạn nhân nói họ bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc với mức lương hậu hĩnh.

Truyền thông Hàn Quốc gần đây đưa tin về trường hợp một nam sinh viên Hàn Quốc hơn 20 tuổi nghi bị băng đảng tội phạm ở Campuchia tra tấn đến chết hồi tháng 8. Nam sinh viên rời Hàn Quốc hôm 17/7, nói với gia đình rằng anh đến Campuchia dự một triển lãm. Một tuần sau, gia đình nhận cuộc gọi từ người lạ đòi 50 triệu won (hơn 35.000 USD) "để giải quyết rắc rối do nam sinh viên gây ra".

Gia đình sinh viên liên hệ giới chức Hàn Quốc để cầu cứu. Nam sinh viên sau đó được phát hiện đã tử vong ở khu vực gần núi Bokor, tỉnh Kampot, nơi các vụ lừa đảo trực tuyến và bắt giữ nhắm vào công dân Hàn Quốc thường xuyên xảy ra.

Cảnh sát Campuchia viết trong giấy chứng tử rằng nguyên nhân tử vong là "ngừng tim do tra tấn và đau đớn cực độ". Cảnh sát Hàn Quốc đã cử đại diện đến Campuchia để nhận diện và hồi hương thi thể nam sinh viên. Nỗ lực này đang bị trì hoãn do các vấn đề liên quan giới chức sở tại.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP, Yonhap)