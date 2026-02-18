Hàn Quốc tính khôi phục vùng cấm bay sát Triều Tiên để ngăn sự cố

Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy khôi phục vùng cấm bay dọc biên giới với Triều Tiên nhằm ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn.

"Chính phủ sẽ phối hợp với các cơ quan quân đội chủ động xem xét và thúc đẩy khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ký ngày 19/9/2018, bao gồm tái lập vùng cấm bay", Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nói ngày 18/2.

Thỏa thuận năm 2018 cấm máy bay và thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trong phạm vi 15 km ở phía đông và 10 km ở phía tây tính từ khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên.

Theo ông Chung, biện pháp này nhằm ngăn chặn các sự cố quân sự ngoài ý muốn và xây dựng lòng tin giữa quân đội hai miền.

Thỏa thuận được ký dưới thời tổng thống Moon Jae-in nhằm chấm dứt hoạt động thù địch dọc biên giới và giữa quân đội hai nước. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Seoul đã đình chỉ thỏa thuận sau khi căng thẳng gia tăng trong giai đoạn 2023-2024.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young trong cuộc họp báo ngày 18/2. Ảnh: Yonhap

Vài ngày trước, Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tiếp tục yêu cầu Seoul đưa ra biện pháp ngăn chặn những vụ UAV xâm nhập không phận.

Bình Nhưỡng trước đó cho biết UAV từ phía Hàn Quốc xâm nhập lãnh thổ vào tháng 9/2025 và mới nhất là ngày 4/1, chỉ trích đây là động thái vi phạm chủ quyền.

Ba dân thường Hàn Quốc bị cáo buộc có liên quan tới vụ UAV xâm nhập và bị bắn hạ ở Triều Tiên hôm 4/1. Một trong số này đã nhận trách nhiệm, nói rằng hành động này nhằm "phát hiện mức độ phóng xạ từ cơ sở hạt nhân Pyongsan của Triều Tiên". Giới chức Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo đang điều tra ba binh sĩ tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo liên quan tới sự việc.

Nhóm điều tra viên phối hợp giữa quân đội và cảnh sát Hàn Quốc cũng đã tiến hành các cuộc đột kích, khám xét 18 địa điểm khả nghi, trong đó có trụ sở Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Quốc gia, nhằm thu giữ các chứng cứ về hành vi điều khiển UAV xâm nhập không phận Triều Tiên.

Bộ trưởng Chung Dong-young bày tỏ lấy làm tiếc về việc công dân Hàn Quốc điều khiển UAV bay vào lãnh thổ Triều Tiên, bình luận được bà Kim nhận xét là "hành động hợp lý".

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cho biết chính phủ nước này cũng dự định siết chặt chế tài đối với những người điều khiển UAV trái phép trong vùng cấm bay, đồng thời sửa luật quan hệ liên Triều nhằm ngăn các hành vi leo thang căng thẳng quân sự.

Ông Chung nói thêm Hàn Quốc cũng thực sự lấy làm tiếc về các vụ xâm nhập bằng UAV dưới thời chính quyền cựu tổng thống Yoon Suk-yeol. Động thái này được xem là nhằm xoa dịu Bình Nhưỡng trước thềm đại hội đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện dự kiến định hình các đường lối chính sách lớn của nước này.

Thanh Tâm (Theo Yonhap)