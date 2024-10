Hàn Quốc - tệp khách đến đông tiêu nhiều của Việt Nam

Khách Hàn được đánh giá là tệp khách "dễ chiều", thường lưu trú tại các cơ sở 4-5 sao tại Việt Nam và thích mua sắm và các trải nghiệm độc đáo.

Theo báo cáo vào cuối tháng 9 của công ty chuyên về thanh toán kỹ thuật số Visa, Việt Nam đứng thứ hai trong 5 điểm đến khách Hàn Quốc chi tiêu nhiều nhất ở châu Á - Thái Bình Dương nửa đầu năm nay, sau Nhật Bản.

Chi tiêu dành cho lưu trú của khách Hàn tại Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21% trong tổng chi phí chuyến đi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam đối với nhu cầu nghỉ dưỡng của khách Hàn.

Chi tiêu cho các vật phẩm cần thiết chiếm 21% và dành cho ẩm thực chiếm 17%. Tại nhiều điểm du lịch phổ biến tại Việt Nam, khách Hàn sử dụng thanh toán điện tử tăng từ 15% lên 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Steve Shim lần đầu đến Việt Nam vào Giáng sinh 2023 và ở lại gần ba tuần. Anh trở lại Việt Nam vào tháng ba để làm việc và sinh sống lâu dài vì yêu thích nơi này. Bạn bè người Hàn Quốc của Shim khi nhắc đến Việt Nam thường miêu tả là nơi có phong cảnh "không dễ tìm thấy ở Hàn Quốc hay bất kỳ quốc gia láng giềng nào".

Nhóm khách Hàn đến Việt Nam du lịch hồi đầu năm 2024. Ảnh: Thanh Thu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ khi mở cửa lại đón khách vào tháng 3/2022 đến tháng 9 năm nay, Hàn Quốc luôn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm, lượng khách Hàn đến Việt Nam đứng đầu với 3,3 triệu lượt khách, chiếm gần 26% trong 12,7 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2023, Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, khách Hàn chiếm 30%.

Chi tiêu dành cho du lịch của khách Hàn tại thị trường quốc tế đang dần hồi phục trước dịch. 2018 là năm khách Hàn chi tiêu mạnh tay nhất, với 31,5 tỷ USD, tiếp đến là 2019 với tổng chi tiêu đạt 29,3 tỷ USD (tính trong khoảng thời gian 2013-2023). Năm 2023, tổng chi tiêu của khách Hàn đạt hơn 22,4 tỷ, đạt tỷ lệ phục hồi 76% so với 2019, theo Statista.

Theo tạp chí Hotel & Restaurant Hàn Quốc, Việt Nam là điểm đến nước ngoài yêu thích của du khách xứ sở kim chi nhờ khoảng cách ngắn, giá cả hợp lý và ẩm thực hợp khẩu vị.

Chia sẻ với VnExpress hồi tháng 5, trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam Lee Jae Hoon cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế hút khách Hàn. Một trong số đó là nhiều đường bay thẳng từ Hàn đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng với giá vé phải chăng.

Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty lữ hành Vietlux, ẩm thực đa dạng, khác biệt so với nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng là những yếu tố khiến Việt Nam thành điểm đến ngày càng được khách Hàn yêu thích.

Hồ bơi ven biển của khách sạn Victoria Hội An - cơ sở lưu trú có lượng khách Hàn đông thứ 6 trên tổng lượng khách ghé thăm. Ảnh: Victoria Hội An

Giám đốc Victoria Hội An Phạm Văn Dũng cho biết khách Hàn chiếm 15% trong tổng lượng khách phục vụ của đơn vị. Khách Hàn thường đi theo cặp đôi, bạn bè hoặc gia đình, sẵn sàng chi trả và chi trả cao cho các dịch vụ ăn uống, massage; thích thử các món địa phương và thích hải sản tươi sống, hồ bơi buổi tối.

Ở phân khúc tầm trung, Hàn Quốc là tệp khách được ông Dũng đánh giá dễ tính, có gu du lịch và chú trọng đến chất lượng dịch vụ.

Martin Korener, Giám đốc thương mại The Anam Group, cho biết tệp khách hàng Hàn Quốc cao cấp thường khắt khe trong yêu cầu sử dụng dịch vụ tiêu chuẩn sang trọng. Tuy nhiên, chính những điều này lại thúc đẩy ngành khách sạn duy trì chất lượng dịch vụ xuất sắc, vệ sinh và tiện nghi hiện đại. Các điểm thu hút như chơi golf và chợ địa phương rất được du khách Hàn Quốc ưa chuộng. Họ cũng đánh giá cao những trải nghiệm độc đáo như tắm bùn và tham quan các địa điểm văn hóa. Giá phòng tại Anam resort vào ngày trong tuần tháng 10 (không phải tháng cao điểm du lịch) từ 5 triệu đồng. Đây cũng là cơ sở lưu trú có lượng khách Hàn đạt khoảng 70%.

"Họ kỳ vọng cao nhưng là nhóm khách hàng đáng để phục vụ", ông Korener nói thêm.

Khách Hàn đến thăm Bàu Trắng, Mũi Né hồi tháng 3. Ảnh: Như Trung

Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Sun Hospitality Group cho biết lượng khách Hàn đến các khách sạn đều tăng trưởng tốt, đặc biệt trong những tháng đầu năm. Khách Hàn lưu trú trung bình 4-5 ngày. Trước đây, họ thường đặt phòng qua các công ty du lịch Hàn Quốc nhưng gần đây có xu hướng đặt trực tiếp trên các website bán phòng trên mạng vì được tiếp cận nhiều thông tin hơn. Khách Hàn có xu hướng dành nhiều tiền cho các dịch vụ lưu trú, mua sắm, ẩm thực, giải trí.

Đáp lại sự gia tăng số lượng khách du lịch Hàn Quốc, The Anam Cam Ranh cung cấp hỗ trợ tiếng Hàn trong các dịch vụ, đa dạng lựa chọn ẩm thực và tiếp thị phù hợp với sở thích du lịch của người Hàn. Các khách sạn của Sun Group có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho khách Hàn như linh hoạt giờ check in sớm và trả phòng muộn do đặc thù của giờ bay muộn của đường bay Hàn Quốc tại Phú Quốc, Đà Nẵng.

Để tiếp tục thu hút thị phần khách này, đại diện các đơn vị cho rằng Việt Nam cần có những sản phẩm chuyên biệt, đa dạng hơn, chú trọng đến nhu cầu của các nhóm khách gia đình, nhóm bạn bè. Việt Nam cũng cần tăng cường kết nối các đường bay mới; hình thành các sản phẩm chuyên phục vụ phân khúc khách Hàn; tăng cường hoạt động quảng bá trực tuyến để tiếp cận nhu cầu của khách Hàn, theo bà Bảo Thu.

Theo Trưởng đại diện KTO Lee Jae Hoon, khách Hàn đến Việt Nam không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ghé thăm nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng tại các tỉnh thành khác. Tuy nhiên, di chuyển giữa các thành phố vẫn còn khá bất tiện với khách quốc tế. Tệp khách đến ngày càng đông này gặp khó khăn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, ứng dụng thanh toán Hàn Quốc nhưng không được hoàn thuế hoặc không được chấp nhận.

"Tôi nghĩ rằng Việt Nam nên cải thiện những vấn đề này để hút khách Hàn hơn", Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam nói.

Phương Anh