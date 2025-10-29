Hàn Quốc sẽ trao tặng bản sao vương miện vàng cho ông Trump

Hàn Quốc sẽ trao tặng ông Trump huân chương cao quý nhất của đất nước cùng bản sao vương miện bằng vàng, khi Tổng thống Mỹ thăm quốc gia này.

Các tiêm kích Mỹ và Hàn Quốc hôm nay hộ tống chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Turmp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan. Ông Trump được chào đón bằng loạt đại bác, dàn quân nhạc Hàn Quốc sau đó thể hiện ca khúc YMCA trong lúc lãnh đạo Mỹ gặp các quan chức tại sân bay.

Hàn Quốc sẽ trao tặng ông Trump vương miện vàng Tổng thống Trump đến sân bay quốc tế ở thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 29/10. Video: AFP

Văn phòng Tổng thống Lee Jae-myung cho biết Hàn Quốc sẽ trao tặng ông Trump huân chương Mugunghwa để ghi nhận vai trò "người gìn giữ hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên,. Đây là huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc, được đặt theo tên quốc hoa của nước này.

Ông Lee và ông Trump sẽ tham quan bảo tàng ở Gyeongju, thành phố du lịch yên bình với nhiều công trình cổ có từ thời Gyeongju và cũng là kinh đô của vương quốc cổ đại Silla, triều đại kiểm soát khoảng 1/3 bán đảo Triều Tiên cho đến thế kỷ thứ 9.

Tổng thống Trump (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại sân bay Gimhae. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ sẽ được tặng bản sao vương miện vàng Cheonmachong. Bản gốc tinh xảo của vương miện này được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ ở Gyeongju và hiện trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju.

"Động thái tượng trưng cho lịch sử của Silla, nơi đã duy trì kỷ nguyên hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, cũng như kỷ nguyên mới về chung sống hòa bình và phát triển chung trên bán đảo Triều Tiên mà Mỹ và Hàn Quốc sẽ cùng nhau hướng tới", Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Hai lãnh đạo sau đó sẽ có bữa trưa làm việc, với thực đơn có sốt salad Thousand Island, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mô tả lựa chọn này nhằm ghi nhận "câu chuyện thành công của ông Trump tại quê nhà New York". Ngoài ra, thực đơn còn có các món đặc sản địa phương "theo sở thích của Tổng thống Trump".

Vương miện vàng Cheonmachong. Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Gyeongju

Ông Trump và ông Lee dự kiến ăn tối với các lãnh đạo nước ngoài vào cuối ngày. Tổng thống Mỹ sẽ rời Hàn Quốc trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ tham dự sự kiện.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó có một lần ở biên giới liên Triều. Tổng thống Mỹ gần đây nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp ông Kim, song Triều Tiên đến nay chưa phản hồi về những phát biểu của ông.

Huyền Lê (Theo Reuters, Yonhap, Chosun)