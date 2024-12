Hàn Quốc sẽ 'kiểm tra đặc biệt' đội bay Boeing 737-800 sau thảm kịch

Hàn Quốc đang xem xét kế hoạch "kiểm tra đặc biệt" toàn bộ máy bay Boeing 737-800 của nước này, sau vụ tai nạn của Jeju Air khiến 179 người chết.

Joo Jong-wan, người đứng đầu bộ phận chính sách hàng không thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, hôm nay cho biết giới chức đang lên kế hoạch rà soát, kiểm tra toàn bộ 101 máy bay Boeing 737-800 đang hoạt động ở nước này nhằm tăng cường an toàn bay sau thảm kịch máy bay Jeju Air gặp nạn ở sân bay Muan, tỉnh Jeolla Nam hôm 29/12.

Ông Joo cho hay đây sẽ là quá trình "kiểm tra đặc biệt" với dòng máy bay này, nhưng không nêu chi tiết. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho hay giới chức sẽ kiểm tra tần suất sử dụng dòng Boeing 737-800, cũng như công tác bảo dưỡng, kiểm tra trước và sau chuyến bay của các hãng.

Boeing 737-800 là mẫu máy bay được hầu hết các hãng hàng không giá rẻ ở Hàn Quốc sử dụng. Trong đó, Jeju Air khai thác đội bay lớn nhất với 39 chiếc, tiếp đó là T'way Air với 27 chiếc, Jin Air với 19 chiếc, Eastar Jet vận hành 10 chiếc, Air Incheon với 4 chiếc và Korean Air sở hữu hai chiếc.

Trong thảm kịch hôm 29/12, chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air đâm phải chim và dường như gặp trục trặc với càng đáp, khiến tổ lái chọn phương án hạ cánh bằng bụng xuống sân bay Muan.

Máy bay Boeing 737-800 của Jeju Air bốc cháy sau khi gặp nạn trên đường băng sân bay quốc tế Muan, thành phố Muan, Hàn Quốc ngày 29/12. Ảnh: AP

Chiếc Boeing 737-800 trượt trên đường băng, dường như không thể giảm tốc độ trước khi đâm vào tường bê tông cuối sân bay và bốc cháy dữ dội. Tai nạn khiến 179 trong tổng số 181 người trên khoang thiệt mạng.

Giới chức Hàn Quốc nhận định sự cố càng đáp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch này.

Một chiếc Boeing 737-800 khác của Jeju Air ngày 30/12 bị lỗi càng đáp và phải hạ cánh khẩn. Phi cơ chở 161 hành khách sau đó hạ cánh an toàn tại sân bay Gimpo ở thủ đô Seoul, nơi máy bay xuất phát.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã ra lệnh kiểm tra an toàn khẩn cấp với toàn bộ hệ thống hàng không của đất nước.

Boeing 737-800 là một trong 4 biến thể chính của dòng 737 Next Generation bắt đầu vận hành từ năm 1997. Đây là phiên bản thế hệ thứ ba của dòng Boeing 737, một trong những máy bay chở khách phổ biến nhất thế giới. Do máy bay được thiết kế và chế tạo tại Mỹ nên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cũng sẽ tham gia cuộc điều tra do Hàn Quốc dẫn đầu về tai nạn của máy bay Jeju Air.

Huyền Lê (Theo AFP, Korea Joongang Daily, Yonhap)