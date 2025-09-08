Hàn Quốc sẽ hồi hương hàng trăm lao động bị bắt ở Mỹ

Seoul hoàn tất đàm phán với Washington, trong đó hàng trăm lao động Hàn Quốc bị bắt ở bang Georgia sẽ được trả tự do và đưa về nước.

Ông Kang Hoon-sik, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngày 7/9 thông báo nước này đã đàm phán xong với Mỹ về việc thả những công dân Hàn Quốc bị bắt trong cuộc truy quét nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG ở bang Georgia hồi tuần trước.

"Còn một số thủ tục hành chính cần xử lý. Sau khi hoàn tất, chuyến bay thuê bao sẽ khởi hành và đưa các công dân chúng ta về nước", ông Kang phát biểu trong cuộc họp giữa đảng Dân chủ cầm quyền và chính phủ Hàn Quốc.

Ông Kang Hoon-sik trong cuộc họp báo tại Seoul hôm 13/8. Ảnh: Yonhap

Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thêm rằng chính quyền cam kết sẽ cải thiện hệ thống cấp visa cho công dân tới Mỹ làm việc để ngăn xảy ra những sự việc tương tự xảy ra.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng các cơ quan liên quan hôm 4/9 tiến hành truy quét nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG ở bang Georgia, bắt giữ 457 lao động bất hợp pháp, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc Cho Ki-joong đã tới cơ sở giam giữ ở Folkston, Georgia, nơi các công dân Hàn Quốc đang bị giam, và thông báo họ có thể lên máy bay về nước vào khoảng ngày 10/9. Các quan chức ngoại giao Hàn Quốc cũng gặp gỡ công dân, kiểm tra sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của họ trong trại giam.

Lực lượng ICE bắt các công nhân tại nhà máy Huyndai - LG ở bang Georgia ngày 4/9. Ảnh: ICE

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã tăng cường nỗ lực truy quét và trục xuất người nhập cư trái phép ở Mỹ. ICE đã trở thành lực lượng chính phụ trách nhiệm vụ này.

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, Korea Times, Yahoo News)