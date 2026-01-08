Hàn Quốc sắp thử nghiệm tuyến container Bắc Cực

Hàn Quốc dự kiến thử nghiệm tuyến vận tải container qua Tuyến đường Biển Phương Bắc (NSR) từ mùa hè năm nay.

Theo hãng tư vấn Alphaliner, một tàu container treo cờ Hàn Quốc, sức chở 3.000 TEU, dự kiến thực hiện chuyến đi thử nghiệm từ Busan đến Rotterdam trong mùa hè này, đi qua Tuyến đường Biển Phương Bắc (Northern Sea Route - NSR).

Động thái nằm trong chiến lược dài hạn của Hàn Quốc nhằm khai thác tuyến hàng hải Bắc Cực, vốn được các nghiên cứu trong nước đánh giá sẽ đủ điều kiện khai thác thương mại vào năm 2030 khi băng tan nhanh hơn do biến đổi khí hậu.

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư phát triển các mẫu tàu tăng cường khả năng đi băng, đồng thời nâng cấp hai cảng Jinhae và Gwangyang để chuẩn bị cho các dịch vụ vận tải qua NSR trong thập kỷ tới.

Kế hoạch này dựa trên nghiên cứu của Đại học Pohang, kết luận rằng NSR có thể hoạt động ổn định và tiếp cận toàn diện vào năm 2030. Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc dự kiến rót khoảng 1,25 tỷ USD vào ngành vận tải biển. Ngoài ra, Bộ trưởng Đại dương và Thủy sản Chung Jae-soo cho biết mỗi tàu đạt tiêu chuẩn băng (bộ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu biển được thiết kế để hoạt động an toàn trong vùng có băng) sẽ được hỗ trợ thêm 7,6 triệu USD.

Theo các nguồn tin địa phương, nguồn vốn bổ sung cũng sẽ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển công nghệ, bao gồm đóng tàu nghiên cứu thế hệ mới có khả năng hoạt động ở vùng băng giá và xây dựng chương trình đào tạo chuyên biệt cho kỹ sư tàu biển vùng cực.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun lưu ý rằng việc khai thác NSR trên quy mô lớn chỉ có thể được nối lại khi xung đột giữa Nga và Ukraine chấm dứt.

Hiện nay, hoạt động vận tải container trên NSR chủ yếu do các hãng Nga và Trung Quốc thực hiện. Alphaliner ước tính năm 2025 có khoảng 15 chuyến tàu container đi qua tuyến này, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng so với 11 chuyến của năm 2024.

Alphaliner cho biết thêm, trong nửa đầu năm nay, Hàn Quốc sẽ thành lập một "cụm hàng hải" tại khu vực Đông Nam, nhằm kết nối các doanh nghiệp vận tải biển, cơ quan công quyền và tòa án hàng hải.

