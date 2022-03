Hàn Quốc rót 187 triệu USD vào metaverse

Hàn Quốc sẽ đầu tư 223,7 tỷ won (khoảng 186,7 triệu USD) vào hệ sinh thái metaverse quốc gia với kỳ vọng các doanh nghiệp công nghệ và ngành phát triển mạnh.

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc - đơn vị chủ trì cho biết, dự án nhằm tạo ra một hệ sinh thái metaverse quốc gia, hỗ trợ phát triển nội dung kỹ thuật số và công ty công nghệ.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung vào bốn mục tiêu chính trong việc tạo và hoàn thiện một hệ sinh thái metaverse toàn diện có tên là "Thế giới ảo mở rộng".

"Điều chúng tôi muốn là phải tạo ra một hệ sinh thái metaverse đẳng cấp thế giới. Như là điểm khởi đầu để thúc đẩy ngành siêu kết nối mới", đại diện Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Kế hoạch tương lai nói.

Metaverse là chiến lược tiếp theo của Hàn Quốc về công nghệ.

Cụ thể, Bộ này dự định chi 4,6 tỷ won vào đào tạo nguồn nhân sự. Bên cạnh đó, trường đại học chuyên đào tạo sẽ được xây dựng với kinh phí 1 tỷ won.

Nhánh đầu tư chiếm đa số, hơn 90 tỷ won sẽ là công nghệ. Hàn Quốc ứng dụng metaverse vào dịch vụ, giáo dục, truyền thông,... Định hướng này phù hợp với một quốc gia luôn cập nhật các xu hướng công nghệ mới.

Trước đây, các công ty giải trí tại xứ sở Kim Chi cũng tiên phong sử dụng công nghệ này. Do đó, sự ủng hộ từ chính phủ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ kỹ thuật số.

Vài tháng trở lại đây, Hàn Quốc đang tăng cường giám sát các tựa game blockchain. Trang nội địa Naver đưa tin rằng Google và Apple chặn đăng ký các ứng dụng "play to earn". Đối với các thể loại game phải trả phí trước khi chơi đều nhận lệnh từ Ủy ban quản lý trò chơi.

Vào tháng 6/2021, nhà phát triển game Five Stars for Clayton đã gửi đơn kiện và thắng kiện. Sau đó, một vài nhà phát triển game cũng thực hiện hành động tương tự. Tuy nhiên, Ủy ban quản lý trò chơi vẫn kiểm tra việc phát hành trò chơi "play to earn" mỗi ngày. Điều này làm hạn chế nền kinh tế từ ngành game cũng như ngành NFT.

Các kiến nghị trong giới công nghệ nước này cho rằng, Hàn Quốc phát triển hệ sinh thái metaverse, thì nên cân nhắc cởi mở với NFT. Song song đó, việc nghiên cứu tiền điện tử có giá trị tương đương đồng won được dự đoán sẽ sớm diễn ra. Hai vấn đề này là điều cần thiết để tiến đến xây dựng quốc gia công nghệ metaverse.

Thành Dương