Hàn Quốc nhờ ông Tập làm trung gian kết nối với Triều Tiên

Tổng thống Lee Jae-myung đề cao quan hệ với Trung Quốc, đề nghị ông Tập Cận Bình làm trung gian để nối lại đối thoại liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC ở thành phố Gyeongju. Đây là lần đầu hai lãnh đạo gặp trực tiếp, cũng là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập sau 11 năm.

Ông Lee nhấn mạnh tính cấp thiết của duy trì ổn định khu vực, cho rằng những cuộc trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên gần đây "đang tạo điều kiện" để kết nối và giảm căng thẳng giữa Seoul với Bình Nhưỡng. "Tôi hy vọng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tăng cường liên lạc cấp chiến lược và hợp tác để nối lại đối thoại với Triều Tiên", Tổng thống Lee nói.

Chủ tịch Tập (trái) và Tổng thống Lee bắt tay trong cuộc họp tại Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 1/11. Ảnh: AFP

Ông Tập khẳng định Trung Quốc và Hàn Quốc là "những nước láng giềng quan trọng không thể lay chuyển, cũng là đối tác không thể tách rời". Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc chưa hồi đáp đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc về hỗ trợ kết nối lại đối thoại Seoul - Bình Nhưỡng.

Tổng thống Lee Jae-myung đã nhiều lần đưa ra thông điệp kêu gọi hòa bình trên bán đảo, nhấn mạnh đối thoại là cần thiết và đề xuất lộ trình chia làm ba giai đoạn nhằm dần dỡ bỏ chương trình hạt nhân Triều Tiên. Ông cho rằng các bên cần chủ động tạo điều kiện thích hợp để Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng Hàn Quốc muốn làm suy yếu Triều Tiên bằng kế hoạch phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn. Ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ điều chỉnh hệ thống luật quốc gia nhằm quy định rõ hai miền của bán đảo là "hai quốc gia dị biệt, không thể trở thành một".

Trong tuyên bố ngày 1/11, giới chức Triều Tiên tuyên bố mục tiêu phi hạt nhân hóa nước này là "mong muốn viển vông không bao giờ thành hiện thực".

Hồng Hạnh (Theo Reuters, AFP)