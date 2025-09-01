Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dừng chương trình phát thanh quân sự truyền tới Triều Tiên nhằm giảm bớt căng thẳng với Bình Nhưỡng.

"Bộ Quốc phòng đã tạm dừng chương trình phát thanh 'Tiếng nói Tự do' như một phần trong các biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên", phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Kyung-ho nói ngày 1/9.

Chương trình "Tiếng nói Tự do" phát các tin tức về Triều Tiên, sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc hoặc văn hóa K-pop. Chương trình này được Hàn Quốc sử dụng như một trong những biện pháp chiến tranh tâm lý chống lại Triều Tiên.

Loa phát thanh gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ngừng chương trình này sau 15 năm. Vào năm 2004, Hàn Quốc từng dừng phát sóng "Tiếng nói Tự do" trong thời kỳ quan hệ liên Triều nồng ấm. Tuy nhiên, tới năm 2010, sau vụ Triều Tiên tấn công tàu chiến Hàn Quốc, Seoul đã nối lại phát sóng chương trình tới nay.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tìm kiếm mối quan hệ thân thiện hơn với Triều Tiên, đồng thời cam kết xây dựng "lòng tin quân sự" với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, Triều Tiên tuyên bố không quan tâm tới nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Hàn Quốc và chỉ trích Tổng thống Lee "đạo đức giả" vì những phát ngôn của ông kêu gọi con đường phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng khẳng định sẽ "giữ vững lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân, uy tín và danh dự của đất nước".

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)