Hàn Quốc muốn đưa cảnh sát sang Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết

Hàn Quốc sẽ gửi cảnh sát và "dốc toàn lực ngoại giao" bảo vệ công dân, sau vụ một sinh viên nước này bị lừa sang Campuchia và bị đánh đập đến chết.

Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk của Hàn Quốc ngày 12/10 tuyên bố sẽ phối hợp giới chức Campuchia và Phòng Khoa học Pháp y của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để khám nghiệm thi thể nam sinh bị một băng nhóm lừa đảo ở Campuchia bắt cóc tống tiền rồi tra tấn đến chết hồi tháng 8.

"Kết quả khám nghiệm sơ bộ của giới chức sở tại chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân", đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết, thêm rằng họ chưa thống nhất được lịch trình làm việc với các đồng nghiệp Campuchia.

Seoul cũng yêu cầu Phnom Penh hợp tác thành lập "Phòng Hàn Quốc", đơn vị cảnh sát Hàn Quốc được triển khai thường trực tại Campuchia để xử lý các vụ án liên quan công dân, tương tự mô hình từng được áp dụng với Philippines và Thái Lan.

Các nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị bắt tại một khu phức hợp tại thủ đô Phnom Penh ngày 14/7. Ảnh: AFP

Tuyên bố được đưa ra vài tiếng sau khi Tổng thống Lee Jae-myung ra chỉ thị "dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm ở Campuchia". Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đề nghị chính quyền Campuchia hợp tác điều tra, đồng thời cảnh báo có thể "áp dụng thêm các biện pháp bổ sung nếu cần thiết".

Cảnh sát và giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin này.

Nỗ lực triển khai lực lượng được cảnh sát Hàn Quốc tiến hành trong bối cảnh vụ án một sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc và thiệt mạng tại Campuchia hồi tháng 8 đang gây căng thẳng trong quan hệ Seoul - Phnom Penh. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 10/10 triệu đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ lo ngại về tình trạng lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn Quốc ở quốc gia này.

Nạn nhân được xác định là nam sinh viên 22 tuổi, từ tỉnh Bắc Gyeongsang đến Campuchia vào ngày 17/7 để nghỉ hè. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được công bố, chỉ được truyền thông và giới chức Hàn Quốc gọi tắt là "A".

Gia đình của A cho biết họ nhận được cuộc gọi đòi khoản tiền chuộc 38.500 USD "để giải quyết rắc rối" khoảng một tuần sau khi con trai đến Campuchia. Vài ngày sau, khi người thân của A liên hệ với cảnh sát, nhóm bắt cóc cắt liên lạc với gia đình. Thi thể A được phát hiện vào ngày 8/8 gần núi Bokor, tỉnh Kampot.

Khám nghiệm pháp y bước đầu của giới chức Campuchia nhận định A tử vong vì đột quỵ, hậu quả từ những đòn tra tấn và chấn thương nặng.

Ba nghi phạm, mang quốc tịch Trung Quốc, trong vụ án công dân A của Hàn Quốc bị bắt cóc và tra tấn đến chết. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát Campuchia đã bắt ít nhất 3 nghi phạm liên quan vụ án, đều mang quốc tịch Trung Quốc, với cáo buộc sát hại A. Cảnh sát Campuchia đồng thời truy quét một trung tâm lừa đảo trực tuyến gần núi Bokor, giải cứu thêm 14 công dân Hàn Quốc.

Số vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc hoặc giam giữ ở Campuchia đã tăng đột biến trong hai năm qua, từ 36 vụ trong giai đoạn 2021-2023 lên 221 vụ trong năm 2024 và 330 vụ chỉ trong tám tháng đầu năm nay, trong đó nhiều trường hợp liên quan tới các trung tâm lừa đảo.

Hàn Quốc đã ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt cho công dân khi đến Phnom Penh, đồng thời đề nghị người dân cẩn thận trước quảng cáo việc làm ở Campuchia nếu đối tác hứa hẹn mức lương cao bất thường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay nhiều nạn nhân đã bị lừa, bắt cóc tống tiền hoặc ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Thanh Danh (Theo Star, Chosun, SCMP)