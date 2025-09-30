Hàn Quốc miễn visa cho khách Trung Quốc

Kỳ vọng thúc đẩy chi tiêu du lịch, Hàn Quốc miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn từ ngày 29/9, nhưng chính sách này cũng đối mặt các phản ứng trái chiều.

Từ ngày 29/9, Hàn Quốc cho phép các đoàn khách Trung Quốc từ ba người trở lên nhập cảnh không cần thị thực, lưu trú tối đa 15 ngày. Chính sách kéo dài đến 30/6/2026, áp dụng cho khách đi theo các công ty lữ hành được chỉ định trong và ngoài nước. Riêng đảo Jeju vẫn duy trì miễn thị thực hiện hành, cho phép cả khách lẻ và khách đoàn ở lại tới 30 ngày.

Động thái được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố chính sách miễn visa cho công dân Hàn Quốc trong 15 ngày với mục đích du lịch, công tác, thăm thân hoặc quá cảnh, áp dụng đến hết năm nay. Trước đây, du khách Trung Quốc muốn đến Hàn Quốc phải nộp hồ sơ xin visa kèm vé khứ hồi và đặt phòng khách sạn.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng chính sách mới sẽ thu hút thêm khoảng một triệu khách Trung Quốc, góp phần phục hồi ngành du lịch. Tháng 7, Hàn Quốc đón hơn 1,7 triệu khách quốc tế, trong đó Trung Quốc chiếm nhiều nhất với hơn 602.000 lượt, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khu Myeong Dong kín khách du lịch, ngày 26/8. Ảnh: Newsis

Chiều 29/9, một xe 45 chỗ chở khách từ du thuyền Dream xuất phát ở Thiên Tân dừng tại bãi đỗ của cửa hàng miễn thuế Lotte ở Myeong Dong, trung tâm Seoul. Đây là một trong 1.700 du khách Trung Quốc đầu tiên hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực.

Nhiều du khách cho biết việc đi lại thuận tiện hơn do không phải chờ xin visa mất hàng tuần. Các cửa hàng Olive Young, Lotte Mart, Lotte Department Store, Shinsegae Duty Free hay chuỗi tiện lợi GS25 đồng loạt tung khuyến mãi, phối hợp cùng Alipay, WeChat Pay và UnionPay để thu hút chi tiêu. Hiệp hội Khu du lịch Myeong Dong treo băng rôn chào mừng, 500 cửa hàng giảm giá 5% cho khách thanh toán qua ứng dụng Trung Quốc.

Liu Yihan, du khách 20 tuổi từ Hạ Môn, mua liền bốn hộp mặt nạ dưỡng da theo gợi ý trên mạng xã hội Xiaohongshu.

"Giới trẻ mê K-pop chắc chắn sẽ đổ sang nhiều hơn và tôi cũng muốn quay lại", cô chia sẻ.

Các nhà bán lẻ cũng nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách Trung. Đại diện thương hiệu mỹ phẩm Olive Young cho biết đã dự trữ lượng lớn tại 129 cửa hàng ở các điểm du lịch, Lotte Mart từ cũng tổ chức các chương trình khuyến mại lớn tại 10 siêu thị, giảm giá tới 50% các sản phẩm được khách Trung Quốc ưa chuộng.

Cửa hàng hoàn thuế tại khu mua sắm Myeong Dong, tháng 9. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc cũng vấp phải phản đối. Hai tuần trước khi triển khai, hơn 52.000 người Hàn Quốc đã ký đơn kiến nghị yêu cầu hủy bỏ. Người dân lo ngại dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở Quảng Đông, với hơn 10.000 ca bệnh, có thể lây lan theo đường hàng không. Tình trạng cư trú bất hợp pháp và hành vi gây rối của khách Trung Quốc tại Jeju những năm qua cũng làm gia tăng bất mãn.

Giới quan sát nhận định, dù kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng, chính sách miễn visa cho đoàn khách Trung Quốc sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trong bối cảnh tâm lý phản đối Bắc Kinh chưa lắng xuống tại Hàn Quốc.

Mai Phương (Theo Korea Times)