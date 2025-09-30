Hàn Quốc hợp pháp hóa nghề xăm hình sau 33 năm cấm

Từ 1992, Hàn Quốc quy định xăm hình là hoạt động y tế, chỉ ai có giấy hành nghề y mới được thực hiện, khiến các nghệ sĩ xăm hình phải "làm chui" hoặc hành nghề trên đất khách.

Hôm 25/9 vừa qua, hàng nghìn thợ xăm khắp đất nước này đã có thể ăn mừng, sau khi Quốc hội bỏ phiếu tán thành việc hợp pháp hóa xăm hình của những người không phải chuyên gia y tế, chấm dứt lệnh cấm 33 năm.

Luật mới đã thiết lập một hệ thống cấp phép hoạt động cho thợ xăm hình. Tuy nhiên, việc xóa hình xăm do những người không phải chuyên gia y tế thực hiện vẫn bị nghiêm cấm, cũng như việc xăm hình cho trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, luật pháp yêu cầu tất cả thợ xăm hình được cấp phép phải trải qua khóa đào tạo bắt buộc về quản lý vệ sinh và an toàn.

Luật sẽ có hiệu lực 2 năm sau khi ban hành. Trong thời gian chuyển tiếp đó, các thợ xăm không hành nghề y sẽ được phép tiếp tục hành nghề theo hình thức đăng ký tạm thời để chờ cấp giấy phép.

Nghề xăm ở Hàn Quốc trước đây chỉ dành cho người có giấy phép hành nghề y. Ảnh: NYT

Trước đây, những người xăm hình không có giấy phép hành nghề y phải đối mặt với nguy cơ bị phạt hình sự theo Đạo luật Y tế. Do từ 1992, Tòa án Tối cao đã phân loại hoạt động này là "hoạt động y tế".

Bất chấp lệnh cấm, ước tính gần đây của chính phủ Hàn Quốc cho thấy số lượng thợ xăm tại địa phương nằm trong khoảng 20.000-200.000 người. Cũng như xu hướng toàn cầu, hình xăm đã trở nên bớt cấm kỵ hơn ở Hàn Quốc và đang dần được chấp nhận như một hình thức thể hiện bản thân.

Ngay cả những thần tượng K-pop được yêu mến tại quốc gia này, bao gồm Jungkook của BTS và G-Dragon của BigBang, gần đây cũng đã khoe hình xăm của mình, dù quy định nghiêm ngặt trước đây của ngành công nghiệp giải trí là phải che hình xăm, hoặc không được có hình xăm.

Các nghệ sĩ xăm rất hào hứng với quyết định này. Họ cho rằng, nghệ thuật xăm hình trên cơ thể ngày càng phổ biến trong giới trẻ, vận động viên và người nổi tiếng, một số nghệ sĩ xăm phải rời Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài, nơi mà nghệ thuật này vừa hợp pháp vừa được tôn vinh.

Tay nghề của thợ xăm Hàn Quốc được đánh giá cao, và nghề đem lại thu nhập tốt. Dữ liệu thị trường cho thấy hình xăm nhỏ đến trung bình thường có giá khoảng 100-300 USD Hàn Quốc. Trong khi ở Mỹ, nơi nhiều thợ xăm Hàn Quốc đang lập nghiệp. giá khởi điểm cơ bản thường là 200 USD, với các studio nổi tiếng, phổ biến có giá lên tới 500 USD.

Những nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng có trụ sở tại San Francisco, có thể tính phí lên tới 1.300 USD cho giờ đầu tiên và mỗi 700 USD từ giờ thứ hai trở đi.

Luật mới được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản lâu đời, mang lại sự công nhận hợp pháp cho nghệ sĩ và đảm bảo an toàn hơn cho người tiêu dùng. Giới quan sát cho rằng sự thay đổi này có thể dẫn đến việc nhiều studio mở cửa trên khắp cả nước và đưa Seoul trở thành trung tâm xăm hình của thế giới. Sự thay đổi này cũng có thể có tác động đến du lịch.

Cũng giống như du khách đổ xô đến Seoul vì K-pop, K-beauty và K-fashion, các chuyên gia trong ngành cho rằng hình xăm K-tattoo có thể trở thành một điểm thu hút khác. Du khách sẽ có thể bắt đầu đến Hàn Quốc không chỉ để xem hòa nhạc hay mua mỹ phẩm mà còn để xăm mình.

Hải Thư (Theo NYT, Korean Times)